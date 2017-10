Vampiretto - Recensione: una pellicola che attinge linfa dall'editoria per ragazzi

Richard Claus e Karsten Kiilerich, che hanno già collaborato in "Nome in codice: brutto anatroccolo", con "Vampiretto" portano sul grande schermo i protagonisti della saga creata dalla scrittrice Angela Sommer-Bodenburg, i cui racconti sono tradotti in più di 30 lingue ed hanno venduto quasi venti milioni di copie. I protagonisti degli omonimi libri, editi in Italia da Giunti, avevano già raggiunto le sale cinematografiche nel 2000 in un lungometraggio dal titolo "Il mio amico vampiro", ma stavolta la sfida è diversa: trasferire il mondo creato dalla scrittrice tedesca in una pellicola animata di ampio respiro.

Vampiretto: un divertente film d'animazione che piace a grandi e piccini

Ai due registi è piaciuta l’idea di un mondo vampiresco i cui protagonisti sono ragazzini, in cui i vampiri sono buoni ed i cattivi sono i loro cacciatori.

Il nostro "Vampiretto" è il giovane Rudolph Sackville-Bagge, che attende con una certa apatia l’arrivo dei componenti del suo clan, che da tutto il mondo giungono in Transilvana per festeggiare il suo tredicesimo compleanno . E’ la trecentesima volta che Rudolph compie tredici anni, vorrebbe finalmente uscire dalla cripta e vivere una vita più emozionante, contrariamente agli impauriti genitori, che vogliono proteggerlo dai temuti umani. Non si sbagliano poi tanto, infatti a rovinare la festa c’è Rookery, il famoso cacciatore di vampiri, ed il suo improbabile aiutante Maney, che vogliono approfittare dell'evento per fare incetta di trofei.

In una girandola di colorate ed emozionanti avventure, in cui i protagonisti si muovono tra la Foresta Nera e la Transilvania, Rudolph si affaccerà al mondo dei grandi e scoprirà il valore della parola amicizia, sarà infatti l’incontro col coetaneo umano Tony a cambiare la sua sorte e quella del clan.

Vampiretto: una storia ben fatta con una sua chiara morale

Scoppiettanti i dialoghi, scritti dallo stesso Claus e dal noto Larry Wilson (“La famiglia Addams”, “Beetlejuce”), bella la colonna sonora, accattivante la grafica, che ha il suo punto di forza nelle ambientazioni, decisamente riuscite.

Il film è un inno all'amicizia, attraverso la quale si esalta l’accettazione delle diversità, tema quanto mai attuale in un’epoca in cui l’integrazione tra popoli è cosa necessaria ma complicata.

Maria Grazia Bosu