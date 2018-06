Val Kilmer di nuovo Iceman in “Top Gun”

Ci siamo chiesti da tempo se Val Kilmer sarebbe tornato a recitare nei panni del pilota d’aeri. Ora abbiamo trovato risposta certa: il suo ritorno nel cast nel ruolo del tenente della marina militare USA Tom “Iceman” Kazansky è ufficiale.

Val Kilmer: “Top Gun: Maverick” un sequel tanto atteso

Secondo TheWrap il ritorno di Val Kilmer nel ruolo di Iceman è ormai cosa certa. L’attore si era mostrato favorevole a partecipare al sequel di “Top Gun” già nel 2015, quando ancora non aveva letto la sceneggiatura. Oggi che il film – il cui titolo è “Top Gun: Maverick” – è in lavorazione (secondo quanto annunciato dallo stesso Tom Cruise sui social le riprese sono già iniziate), la presenza di Val Kilmer come antagonista di Maverick è ormai sicura.

Dietro la macchina da presa per l’occasione troviamo Joseph Kosinski (“Oblivion“), la sceneggiatura è invece stata realizzata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. Il compositore Kenny Loggins si occuperà, come nel precedente lavoro, delle musiche, registrando una versione rinnovata di “Danger Zone” con un artista non ancora reso noto.

Poche notizie in merito alla trama di “Top Gun: Maverick”, anche se si vocifera che, con molta probabilità, la storia prenderà spunto dalla presenza dei droni come elemento disturbante per il lavoro dei piloti, considerato quasi irrilevante rispetto al passato.

Top Gun 2, il sequel di una pellicola diventata cult

Il film d’azione “Top Gun” risale al 1986. Diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer, prese spunto da “Top Guns”, un articolo di una rivista californiana, e dagli scontri aeri della Guerra Fredda.

La pellicola lanciò Tom Cruise come star hollywoodiana e vinse un premio Oscar per la Miglior Canzone della colonna sonora “Take My Breath Away“, prodotta da Giorgio Moroder per i “Berlin”.

Nelle scene finali Val Kilmer aka Tom “Iceman” Kazansky , che aveva concorso alla Top Gun (ovvero la scuola dell’United States Navy Fighter Weapons School), vinceva insieme al suo compagno di volo, il premio finale, conteso con il personaggio interpretato da Tom Cruise, che decise di ritirarsi dall’esercito e di diventare istruttore in quella stessa scuola dove si era formato.

Non resta che chiederci se dopo tutto questo tempo le cose non riprenderanno da dove le abbiamo lasciate o meno…

“Top Gun: Maverick” uscirà nelle sale statunitensi il 12 luglio 2019 grazie a Paramount Pictures.

07/06/2018