È finalmente uscito il primo trailer italiano di “Maria Maddalena”, film diretto da Garth Davis (“Lion”), che vedrà come protagonista, per l’appunto, Maria Maddalena, che sarà interpretata dalla pluripremiata Rooney Mara (qui alla sua seconda collaborazione col regista Davis), affiancata nella pellicola da Joaquin Phoenix – nel ruolo di Gesù di Nazareth – e Chiwetel Ejiofor.

Il film uscirà nelle sale italiane il 15 marzo.

Incentrata sulla figura di Maria Maddalena, la pellicola narrerà del suo desiderio di cambiar vita; fatto che la porterà a sfidare non solo la sua famiglia, bensì anche la società del tempo. Maria, infatti, sceglierà di unirsi al movimento guidato da Gesù di Nazareth, e giungerà, infine, a Gerusalemme.

“Maria Maddalena” avrebbe dovuto essere distribuito questo mese dalla Weinstein Company, tuttavia, a causa dello scandalo ancora in corso, si è deciso di posticiparlo per Pasqua – una scelta che, diciamocelo, cade a fagiuolo -.

Dopo una sequenza infinita di film sull’indubbiamente carismatica figura di Gesù, si è deciso di dedicarne uno a Maria Maddalena; un interessante salto di qualità intellettuale, se si considera che è il 2017. Ora non resta da vedere in quale chiave sarà trattata l’evoluzione della suddetta donna. Speriamo ardentemente non venga adottata la tanto reiterata quanto antidiluviana immagine della rosa nera che teneramente cambia colore grazie all’aiuto del maschio – ché il suddetto maschio sia Gesù o meno -.

Nicole Ulisse

30/11/2017