“Us” è il titolo del prossimo film del premio Oscar Jordan Peele

Jordan Peele, vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale con “Scappa – Get Out”, ha rivelato su Twitter il titolo del suo prossimo film, in cui dovrebbero recitare Lupita Nyong’o ed Elisabeth Moss.

Jordan Peele rivela il titolo del suo prossimo film su Twitter

Jordan Peele dopo l’enorme successo con l’opera prima “Scappa – Get Out“, con cui ha vinto il Oscar per la migliore sceneggiatura originale, si appresta a girare un nuovo film di cui ha rivelato il titolo sui suoi account social martedì e che si chiama “Us”.

Stando ad alcune fonti l’attrice keniota Lupita Nyong’o sarebbe in trattative per recitare nel film di Peele al fianco di Elisabeth Moss nel ruolo di proragoniste. Anche l’attore Winston Duke, visto recentemente in “Black Panther” insieme a Lupita Nyong’o, sarebbe stato preso in considerazione per il ruolo di protagonista maschile.

Qui sotto il post su Twitter del regista:

“Us” fa parte degli accordi inizali stipulati nella primavera del 2017 tra Peele e la Universal Pictures, che produrrà il film insieme alla casa di produzione del regista, la Monkeypaw Productions. Il suo precedente film, “Scappa – Get Out”, è stato primo al Box Office americano lo scorso febbraio e ha incassato in tutto il mondo 255 milioni. Il film ha inoltre reso Peele il primo afroamericano a vincere un Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Jordan Peele scriverà e dirigerà il film, di cui ancora non si sa niente in quanto la trama è tenuta ancora nascosta. Si sa però che Sean McKittrick, Jason Blum e Ian Cooper produrranno la pellicola insieme al regista. La Universal Pictures ha già fissato la data di rilascio di “Us” per il 15 Marzo 2019.

Lupita Nyong’o, vista recentemente nel successo mondiale della Marvel “Black Panther”, reciterà nel film “Little Monsters” attaualmente in post-produzione. Elisabeth Moss oltre ad essere la protagonista della serie televisiva “The Handmaid’s Tale” – in onda con la seconda stagione – reciterà nel film della New Line “The Kitchen” al fianco di Melissa McCarthy e Tiffany Haddish.

Riccardo Careddu

09/05/2018