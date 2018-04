Titolo originale: Untitled

Regia: Michael Glawogger, Monika Willi

Cast: Birg i t Minichmayr , Fiona Shaw , Robin A Townsend

, , Genere: Docu-fiction, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Austria, Germania, 2017

Distribuzione: ZaLab

Data di uscita: 19 aprile 2018

"Untiled", nuova pellicola diretta da Michael Glawogger e Monika Willi ci conduce in un viaggio attraverso la vita in Italia, Balcani e Africa. Il progetto è frutto di un lungo viaggio del regista cominciato nel 2013 per una durata di un anno. L'intento principale è stato filmare il reale senza modificare in alcun modo il trascorrere della vita lasciando agire l'inaspettato. Serendipity è l’unico concetto e l’unica regola creativa a cui attenersi. Trascorsi solamente 4 mesi e 19 giorni Glawogger muore prematuramente durante le riprese e il suo lavoro viene portato a termine da Monika Willi, sua storica montatrice. "Untitled - Viaggio senza fine" ci regala una visione su un mondo travagliato.

Untitled - Viaggio senza fine: uno sguardo sul mondo

Il viaggio iniziato da Glawogger si muove attraverso volti, persone, colori, culture, spiagge, deserti e animali. Il film del regista di "Workingman's Death" è prodotto da Tommy Pridnig e Peter Wirthensohn. Per la versione italiana la voce narrante della narrazione sarà della cantante Nada (fortemente voluta da Andrea Segre, in veste di distributore), mentre la versione internazionale vede Fiona Shaw.

In occasione dell'uscita del film, la cantante di "Amore disperato" e di "Ma che freddo fa" e sette volte protagonista sul palco di Sanremo, ha annunciato anche un nuovo album in collaborazione con John Parish, storico produttore inglese.

Oltre alle immagini, anche la colonna sonora ricopre un ruolo centrale in "Untitled - Viaggio senza fine". La musica è frutto del lavoro di Wolfang Mitterer, outsider austriaco della musica elettronica e per questo lavoro ha ottenuto l’Austrian Film Prize come migliori musiche originali.