Unsane: online il trailer del film di Soderbergh

É stato rilasciato da 20th Century Fox il trailer di “Unsane”, thriller psicologico, diretto da Steven Soderbergh, presentato al Festival di Berlino 2018 Fuori Concorso.

Unsane: un film girato con un iPhone

É sicuramente una delle pellicole più particolari di tutta la carriera di Steven Soderbergh “Unsane”, thriller psicologico che tiene lo spettatore incollato alla poltrona dall’inizio alla fine della visione. La pellicola segue la storia di Sawyer Valentini (Claire Foy), una giovane donna, che perseguitata da uno stalker, decide di andarsene da Boston per provare a rifarsi una vita in un’altra città.

Lo stato psicologico della ragazza si complica quando, dopo aver cercato aiuto da un terapista poichè ossessionata dall’idea che il suo persecutore sia ancora nella sua esistenza, viene rinchiusa in un istituto psichiatrico. Sawyer arriverà al punto di non sapere più se quello che vede e sente è reale o frutto della sua fantasia.

“Unsane”, apprezzato al Festival di Berlino ancora in corso, dove è stato presentato Fuori concorso, verrà distribuito nelle sale italiane il prossimo 14 giugno. Il film, girato a low budget, è sicuramente una conferma della maestria di Soderbergh, uno dei registi più poliedrici della sua generazione.

L’attrice britannica Claire Foy è divenuta famosa grazie al ruolo di Anna Bolena nella miniserie TV “Wolf Hall” (2015), grazie alla quale è stata candidata al Premio BAFTA. Il successo è ulteriormente aumentato grazie a un altro personaggio storico da lei interpretato: Elisabetta II del Regno Unito nella prima e seconda stagione della serie Netflix “The Crown”, con la quale ha ottenuto un Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica. Al cinema l’abbiamo potuta apprezzare nel 2017 in “Ogni tuo respiro“, diretto da Andy Serkis.

Nel cast, oltre alla Foy, figurano Joshua Leonard, Jay Pharoah e Juno Temple.

Guarda il trailer di Unsane