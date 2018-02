Titolo originale: Unsane

Regia: Steven Soderbergh

Cast: Claire Foy, Juno Temple, Joshua Leonard, Aimee Mullins, Amy Irving, Jay Pharoah

Genere: Thriller, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 14 giugno 2018

Steven Soderbergh ("Magic Mike", "Logan Lucky") torna con un thriller psicologico interamente girato con un iPhone. "Unsane" è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Berlino 2018.

Claire Foy è Sawyer Valentini, una giovane donna che decide di abbandonare la sua città natale, Boston, perché vittima di stalking. La protagonista va in Pennsylvania dove tenta di rifarsi una nuova vita. Il nuovo lavoro non si rivela essere la grande opportunità che credeva e i suoi fantasmi continuano a perseguitarla, non facendola sentire al sicuro. Decide così di rivolgersi ad uno psichiatra ma viene costretta ad una permanenza forzata presso l'Highland Creek Behavioral Center. Qui, si trova a dover affrontare la sua più grande paura: è reale o è frutto della sua mente?

"Unsane" è un thriller con l'intento di affrontare la percezione della realtà, l'istinto di sopravvivenza e il sistema che dovrebbe prendersi cura di ogni malato.

"Unsane": thriller psicologico

Steven Soderbergh dopo "Ocean's Thirteen" (2007) e "Magic Mike" (2012), torna con un thriller psicologico incentrato sulla figura femminile e sull'insanità mentale. Il regista ci spiega: "Il semplice fatto di avere una donna protagonista rende qualsiasi storia più drammatica, loro hanno ostacoli da superare che non hanno gli uomini". La pellicola è estremamente attuale, racconta ciò che accade a molte donne vittime di stalking.

La vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione di Queen Elizabeth II nella serie televisiva targata Netflix "The Crown" ci fa penetrare nella psicologia di Sawyer Valentini, che appare traumatizzata in modo irreversibile. L'utilizzo di uno smartphone per le riprese contribuisce in maniera distintiva a inquadrature piccole e stette provocando un senso di claustrofobia.