“Star Wars: The Last Jedi”, l’ottavo episodio di una delle saghe più seguite e amate degli ultimi anni, prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman e diretto da Rian Johnson, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 13 Dicembre 2017. Come in tutti i capitoli precedenti, il cast che annovera Star Wars è invidiabile per tutti: ad unirsi, questa volta, sono i veterani di Hollywood Laura Dern e Benicio Del Tor e nelle ultime ore, finalmente, su Vanity Fair, sono comparse le prime immagini ufficiali dal set che ritraggono propri i personaggi dei due noti attori.

Star Wars: The Last Jedi: il primo shooting fotografico del film

Un nuovo numero, dedicato al prossimo blockbuster, “Star Wars: The Last Jedi”, sulla rivista Vanity Fair versa alcuni dettagli su alcuni dei personaggi che si uniscono ai ranghi del franchise: esce, infatti, il primo shooting fotografico ufficiale del film – immagini scattate dalla rinomata fotografa Annie Leibovitz – che vede partecipe anche Carrie Fisher.

La più significativa è, sicuramente, quella che ritrae l’attore premio Oscar al miglior attore non protagonista e il Golden Globe per “Traffic”, Benicio Del Toro in un ambiente abbastanza fumoso e non poco ambiguo. Le rivelazioni sul suo personaggio lo definiscono DJ, ma, a detta di Hidalgo, DJ non è il suo vero nome ed è il regista stesso invece, Ryan Johnson, che dice “C’è una ragione se lo chiamano così”. Quale sarà? Probabilmente dovremmo aspettare Dicembre per scoprirlo.

Un’elegante Laura Dern in “Star Wars: The Last Jedi”

In abito viola, Laura Dern, figlia del talentuoso Bruce Dern e di Diane Ladd e comparsa in pellicole come “Velluto Blu”, “Cuore Selvaggio” e “Jurassic Park”, si mostra elegantissima nelle riprese di “Star Wars: The Last Jedi”. Amilyn Holdo sarà il suo nome e il suo titolo è quello di Vice Ammiraglio, nonché un prominente membro della Resistenza, risorsa importante, da non sottovalutare, per la ribellione. Il colore sgargiante e acceso dei suoi capelli è da interpretare – come Pablo Hidalgo, produttore esecutivo di Lucasfilm ha detto – come un retaggio della cultura del suo popolo.

Le primi immagini ufficiali di “Star Wars: The Last Jedi”

Roberta Perillo

25/05/2017