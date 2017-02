Alice è un'agente della CIA che svolge in particolare interrogatori. La sua esperienza nel far parlare gli indagati la porta ad ottenere informazioni importantissime da un giovane prigioniero. L'uomo era, infatti, un membro di una cellula terroristica che vuole svolgere un attacco ai danni di un obiettivo americano che si trova a Londra. Alice riferisce immediatamente le notizie ricavate dall'interrogatorio a uno dei suoi responsabili, Frank Sutter, ma ben presto scopre che lui non è che lei crede e che l'ha abilmente raggirata. L'agente realizza che ha procurato a Sutter senza volere informazioni di cui potrebbe servirsi per mettere a segno l'attentato londinese e fa di tutto per arrestare il suo intento.

Unlocked: Uno spy movie per Michael Apted e i suoi sei fantastici attori

Michael Apted non è nuovo alle spy story, infatti il regista ha diretto il diciannovesimo film della saga di 007 "Il mondo non basta". Apted è un appassionato di gialli come dimostra la pellicola che onora la grande regina del mistero ne "Il segreto di Agatha Christie". Però, i suoi lavori più riusciti sono di tutt'altro genere, a partire dal pluripremiato "La ragazza di Nashville" al biografico "Amazing Grace".

Per il cast "Unlocked" la Warner Bros, produttrice del film, ha voluto puntare tutto su una rosa di sei attori: la giovane attrice teatrale Jessica Boone come Alice, il bel Will Turner alias Orlando Bloom nei panni del cattivo, Toni Collette (conosciuta come al mamma di Cole ne "Il sesto senso"), l'acclamato John Malkovich, il sex symbol degli anni 90 Michael Douglas e la svedese Noomi Rapace, che ha intrapreso la strada degli ultimi capitoli di Alien di Ridley Scott ("Prometheus" e "Alien: Covenant").