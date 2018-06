Universal Pictures: “Last Christmas” nuovo film diretto da Paul Feig

Universal Pictures rivela il titolo di un nuovo film: si tratta di “Last Christmas“; Paul Feig è stato scelto per dirigerlo, mentre i responsabili della sceneggiatura sono Emma Thompson e Bryony Kimmings.

La Universal Pictures ha rivelato di aver acquistato i diritti per il film dal titolo “Last Christmas”, che vede come autori della sceneggiatura Emma Thompson e Bryony Kimmings. Come regista è stato scelto Paul Feig.

I dettagli riguardanti “Last Christmas” sono ancora celati nel mistero, Universal Pictures vuole conservare il più possibile a lungo l’effetto sorpresa. Attualmente infatti, si è riusciti a scoprire solo che “Last Christmas” è un romanzo vacanza ambientato a Londra.

Il nuovo lungometraggio prodotto dalla Universal Pictures, però, certo non potrà non essere un film strepitoso data la partecipazione di grandi professionisti del settore.

Chi è Paul Feig?

Paul Samuel Feig è un regista, sceneggiatore, attore e produttore televisivo statunitense che vanta tra i suoi lavori da dietro la macchina da ripresa film come “Le amiche della sposa “, “Spy” e “Ghostbusters“. Per quanto riguarda la sua carriera da attore invece, ricordiamo che Paul Feig ha interpretato l’insegnante di scienze nella prima stagione della serie televisiva “Sabrina, vita da strega” del 1996 con Melissa Joan-Hart (Sabrina).

Focus su Emma Thompson

Dame Emma Thompson, invece, è una doppiatrice, sceneggiatrice e attrice di origini britanniche.

Emma Thompson nei suoi trent’anni di carriera ha ricevuto 5 candidature al Premio Oscar; una volta come Miglior Attrice non Protagonista in “Nel Nome del Padre”(film del 1993), tre volte come Miglior Attrice Protagonista in “Casa Howard” (1992) e “Quel che Resta del Giorno” (1993).

Per quanto riguarda la sua vita da sceneggiatrice Emma Thompson si è aggiudicata l’Oscar per la sceneggiatura di “Sense and Sensibility”, film basato sul romanzo di Jane Austen e uscito nelle sale nel 1995.

Emma Thompson sarà inoltre, protagonista nel nuovo dramma “The Childrens Act”, diretto da Richard Eyre. Recentemente ha anche terminato la produzione della commedia “Last Night”, alla quale ha collaborato con Mindy Kaling.

Alla nuova pellicola della Universal Pictures Emma Thompson collaborerà anche con David Livingstone.

Curiosità su Bryony Kimmings

Bryony Kimmings è un artista associata al Teatro Soho, che nel 2016 è stata incaricata di scrivere “La Guida del Pacifista alla Guerra contro il Cancro” per la compagnia teatrale britannica Complicite.

Bryony Kimmings crea opere d’arte “multi-piattaforma” con l’intento di provocare un cambiamento sociale. Il suo lavoro si concentra soprattutto sugli “esperimenti sociali”. Le opere teatrali da lei create riscuoto grande successo anche fuori dal Regno Unito.

Data quindi la grande esperienza e professionalità dei collaboratori scelti dalla Universal Pictures per il nuovo film “Last Christmas”, possiamo solo aspettarci una pellicola di ottima fattura.

Laura Carucci

28/06/2018