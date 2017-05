Titolo originale: Une Vie

Regia: Stéphane Brizé

Cast: Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse

Genere: Drammatico, colore

Durata: 119 minuti

Produzione: Francia, Belgio 2016

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 1 giugno 2017

Il film "Una Vita" del regista francese Stéphane Brizé, è ambientato nell'affascinante terra di Normandia nel 1819, durante la caduta dell'Ancien Régime . La protagonista è Jeanne, figlia dei baroni Le Perthuis des Vauds, che appena sbocciata alla vita, si innamora e sposa il nobile decaduto Julien de Lamare. Dopo le prime forti delusioni d'amore, in cui Julien si rivelerà un incorreggibile adultero, Jeanne sarà costretta ad affrontare anche una gravidanza extraconiugale che porterà il marito a diventare padre di Paul, figlio della domestica di famiglia. La protagonista decide però di perdonarlo inconsapevole del fatto che presto una nuova tragedia finanziaria, materiale e affettiva, travolgerà di nuovo la sua esistenza.

Con "Una Vita", adattamento del primo romanzo di Guy de Maupassant, il regista concentra lo sguardo dello spettatore, ancora una volta, sulle difficoltà del quotidiano. L'emotività dei personaggi è presa in esame con particolare attenzione, attraverso un continuo scorrere d'immagini: la protagonista affonda nei suoi pensieri vivendo tra malinconici ricordi, immersa in incantevoli paesaggi bucolici che fanno da cornice ad un cupo dramma interiore.

Una Vita: il punto di vista della protagonista

L'io narrativo del film è esclusivamente quello di Jeanne che si muove, attraverso il proprio flusso di pensieri, in avanti e indietro nel tempo.

Al contrario della versione letteraria, che segue una struttura narrativa prettamente lineare, "Una Vita" è una costante finestra sul passato, fatto di continui flashback in cui la protagonista cerca di trovare la cura ad un amore deludente e al continuo sgretolarsi delle proprie certezze.

L'attrice Judith Chemla - formatasi nel cuore della Comédie-Française - perfetta e memorabile nel ruolo, mostra una sensibilità straordinaria e incarna con trasporto il carattere di una donna esasperatamente aggrappata al sentimento amoroso per un marito che non la ricambia ed un figlio – non suo – che adora in modo quasi ossessivo.

lentamente si spegne in un mondo vuoto, in cui non c'è spazio per la purezza del sentimento.