Regia: Marco Ponti

Cast: Lorenzo Richelmy, Desiree Noferini, Michela Cescon, Eugenio Franceschini, Matilda De Angelis, Massimiliano Gallo, Antonio Gerardi, Gigio Alberti, Luigi Mastrangelo

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 21 giugno 2018

"Una vita spericolata" è una commedia italiana diretta dal regista Marco Ponti ("Io che amo solo te", "La cena di Natale"). La pellicola narra la vita di Roberto (Lorenzo Richelmy), un giovane ragazzo che vive in un piccolo paese ormai quasi completamente disabitato. Roberto è pieno di debiti e decide di chiedere un prestito bancario, che però gli viene negato. Una richiesta di denaro che si trasforma in una rapina con ostaggio con l'aiuto di BB (Eugenio Franceschini) , suo migliore amico e ex campione di rally, e Soledad (Matilda De Angelis), superstar in disgrazia ma ancora molto famosa. I tre amici attraversano tutta l'italia per fuggire dagli inseguimenti e non mancheranno spargimenti di sangue e di soldi. La vicenda verrà molto seguita dall'opinione pubblica che si schiera dalla parte dei tre delinquesti trasformati in eroi grazie ai social.

Una vita spericolata: un viaggio al limite della legalità

In "Una vita spericolata" troviamo come protagonisti tre attori molto giovani. Lorenzo Richelmy, che abbiamo visto nella serie tv targata Netflix "Marco Polo", Eugenio Franceschini ("Sconnessi" di Christian Marazziti) e Matilda De Angelis (candidata al David di Donatello per "Veloce come il vento" di Matteo Rovere).

Le riprese del film sono cominciate a giugno 2017 soprattutto in Piemonte. Marco Ponti (David di Donatello per il miglior regista esordiente nel 2002) è alla sua ottava esperienza registica e alla diciassettesima sceneggiatura.

"Una vita spericolata" è stato prodotto da IIF Italian International Film, Rai Cinema e con il sostegno di Fondazione Apulia Film Commission. Le musiche sono state affidate a Gigi Meroni, la fotografia a Roberto Forza e il montaggio a Consuelo Catucci ("Perfetti sconosciuti", "7 minuti", "The Place").