Regia: Paolo Taviani, Vittorio Taviani

Cast: Luca Marinelli, Francesco Turbanti, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè, Anna Ferruzzo, Giulio Beranek, Antonella Attili, Lorenzo Demaria, Antonio Folletto, Mauro Conte

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 120 minuti

Produzione: Italia, Francia, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 1 novembre 2017

"Una questione privata" segue, sullo sfondo della guerra di Resistenza nelle Langhe, le vicende del giovane partigiano Milton (Luca Marinelli). Nell’estate del 1943 Milton aveva amato una ragazza, Fulvia, trascorrendo le sue giornate insieme a lei e al suo amico Giorgio; ma in un solo anno le cose sono molto cambiate, e Milton perde le tracce della sua amata durante la guerra di Resistenza. Un incontro con la governante della villa che era stata teatro del loro amore, però, insinua il dubbio in Milton: forse Fulvia e Giorgio hanno avuto una relazione. Il giovane partigiano è deciso, quindi, a scoprire come stanno davvero le cose, e si avventura in un eroico viaggio alla disperata ricerca della verità sul suo amore con Fulvia; affrontando sfide e nemici dovrà riuscire a trovare Giorgio, che è stato fatto prigioniero dai fascisti.

"Una questione privata": Luca Marinelli, un partigiano innamorato, con la guerra a fare da sfondo.

"Una questione privata", diretto e sceneggiato dai pluripremiati fratelli toscani Paolo Taviani e Vittorio Taviani, viene presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2017 nel settembre 2017 e al Festival del Cinema di Roma 2017 ad ottobre. Il film dei fratelli Taviani è liberamente tratto da un libro omonimo di Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore italiano, pubblicato postumo nell’ aprile del 1963, che parla, appunto, del partigiano Milton alla ricerca della verità sul suo amore con Fulvia mentre imperversa la guerra di Resistenza nelle Langhe.

In "Una questione privata" ad interpretare il giovane Milton è l’attore italiano Luca Marinelli, vincitore del premio al migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2016 per il suo ruolo di “Fabio Cannizzaro detto Zingaro” nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot", di Gabriele Mainetti, dove lavora al fianco dell’attore Claudio Santamaria.