Una questione privata - Recensione: un bel racconto cui manca quel certo "je ne sais quoi"

"Una questione privata" racconta la storia di un partigiano, Milton, che nel bel mezzo della guerra, per un attimo (anzi, per un paio di giorni) getta tutto alle ortiche, persino la sua incolumità, per un dubbio che gli si insinua dentro: forse la ragazza di cui è innamorato, Fulvia, ha avuto una storia col suo migliore amico Giorgio. Questa cosa lo consuma, come un tarlo, e lo spinge ad abbandonare la sua lotta contro i fascisti per intraprendere un viaggio che lo porti alla verità: lo scopo è riuscire a trovare il suo amico che, fatalità, è stato fatto prigioniero dal nemico. Milton arranca nella fitta nebbia che avvolge quasi tutto, incontra persone, pezzi del suo passato, mentre ogni tanto si sente una canzone, "Somewhere Over The Rainbow", che è quasi un leitmotiv che ci riporta sempre a lei, Fulvia, e ai passati giorni felici ( e dai colori più vividi, rispetto ai grigi che dominano il presente) ora inficiati dal dubbio.

I presupposti sono ottimi per la buona riuscita dell'opera: non è una classica storia d'amore, non è un semplice film sulla guerra, è una storia di incertezza e di ricerca della verità in un ambiente ostile, interpretata da un Luca Marinelli molto espressivo anche se di poche parole. Eppure qualcosa sembra non andare: la nebbia che avvolge la scena sembra quasi gravare anche sull'intera pellicola; tutto è come rallentato e la recitazione di alcuni personaggi, ogni tanto un pò distaccata, per qualche strano motivo fa tornare alla mente le telenovelas.

Una questione privata: una storia sospesa

La narrazione di "Una questione privata" ondeggia continuamente tra passato e presente, un espediente interessante che permette di non rivelare tutto subito ma di scoprire il personaggio e la sua storia un pò per volta: il passato si insinua nella narrazione, con le sue tonalità più sature, e ci mostra il rapporto dei giovani protagonisti, le loro giornate passate insieme a parlare, ballare, fumare sigarette; nel contempo, nel presente della guerra, la storia avanza con un Milton che è quasi un fantasma: si aggira per le colline, reso cieco forse dalla gelosia, forse dal sospetto tradimento della loro amicizia da parte di Giorgio, incontra qualche compagno e si nasconde dai fascisti, segue delle piste che sono vaghi bagliori ma che si risolvono sempre in un vicolo cieco e quindi, a conti fatti, non succede nulla che dia una vera svolta alla sua odissea e alla storia, e il personaggio di Marinelli si rinchiude sempre più nella sua testa e nei pensieri foschi che la ammorbano e che non gli permettono di ragionare con lucidità e, anzi, lo spingono ad agire d'impulso e a commettere errori sciocchi.

"Una questione privata", nel complesso, è dunque un prodotto che spinge lo spettatore ad arrivare fino alla fine, perchè ha bisogno di trovare anche lui, insieme a Milton, la verità; eppure non lo incolla alla sedia. È un film che resta un pò sospeso, in bilico tra le sue buone qualità e quel qualcosa che gli impedisce di essere una pellicola entusiasmante. È forse per questo che anche il giudizio del pubblico, alla fine, rimane un pò (per l'appunto) come sospeso.

Giada Aversa