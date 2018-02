Titolo originale: A Prayer Before Dawn

Regia: Jean-Stéphane Sauvaire

Cast: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai, Nicolas Shake, Pornchanok Mabklang

Genere: Azione

Durata: 120 minuti

Produzione: Gran Bretagna, Francia, 2017

Distribuizione: Lucky Red

Data di uscita: 31 maggio 2018

"Una preghiera prima dell'alba" è un film basato sulla storia vera di un giovane pugile inglese. Billy Moore, arrestato per possesso di droga, viene detenuto in un carcere inglese dove le scelte sono due: vivere o morire. Una volta che l'amministrazione penitenziaria lo autorizzerà a combattere nei tornei di Muay-Thai, la boxe tailandese, il pugile capirà che quella è la sua unica chance di restare in vita.

La dura detenzione di Billy Moore

Diretto da Jean-Stéphane Sauvaire, il film è stato presentato nel 2017 alla 12ª edizione della Festa del Cinema di Roma, con il titolo originale "A Prayer Before Dawn".

Joe Cole interpreta Billy Moore, boxer talentuoso che combatte incontri clandestini di Muay-Thai in Thailandia. Il giovane combatte, beve e fuma crack in un crescendo di autolesionismo e trasgressione che lo porta inevitabilmente alla'arresto e alla successiva incarcerazione in un penitenziario in cui vige la violenza tra detenuti e l'indifferenza delle guardie.

Un microcosmo di brutalità diretto da un sistema gerarchico ai cui vertici si trovano figure completamente tatuate che torturano coloro che si trovano malauguratamente sotto di loro.

"Una preghiera prima dell'alba" è tratto dall'omonima autobiografia di William "Billy" Moore, in cui il pugile ha descrive la sua discesa all'inferno. La fotografia è stata affidata a David Ungaro e il montaggio a Marc Boucrot. Quest'ultimo a firmato pellicole come "La vita di Adéle" e "Dallas Buyers Club". Nel ruolo dei compagni di cella di Cole appaiono veri ex carcerati thailandesi, che qui ricreano in modo veritiero le atroci dinamiche della loro vita passata in carcere.