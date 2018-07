Regia: Kornél Mundruczó

Cast: Merab Nididze, Zsombor Jéger, Zoltán Mucsi, György Cserhalmi, Mónika Balsai, Farid Larbi, András Bálint

Genere: Drammatico, colore

Durata: 123 minuti

Produzione: Ungheria, Germania, 2017

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 12 Luglio 2018

"Una luna chiamata Europa" è una pellicola drammatica diretta da Kornél Mundruczó, che racconta la storia di un giovane immigrato, Aryan, che viene ferito mentre cerca di superare illegalmente la barriera ungherese, e da quell'istante percepisce il potere della levitazione.

Una luna chiamata Europa: la ricerca di Dio

Aryan riesce a sopravvivere e viene imprigionato in un campo di rifugiati, da cui riesce a fuggire grazie all'aiuto del dottor Stern, che, venuto a conoscenza del dono del ragazzo, ha intenzione di sfruttare questo magnifico potere.

Con "Una luna chiamata Europa" il regista Kornél Mundruczó ha deciso di portare sul grande schermo un tema attuale e scottante in Europa, e in particolare nella sua terra natia, l'Ungheria, in cui sono state alzate delle barriere ai confini e declina qualsiasi politica di accoglienza.

Infatti Mundruczó ha dichiarato che la pellicola rappresenta una storia dell'Europa in crisi, con un tocco di fantascienza contemporanea.

"Una luna chiamata Europa" in origine avrebbe dovuto essere ambientato nel futuro, ma durante la lavorazione, tutto è diventato reale. Il progetto non vuole essere un film sui rifugiati, ma un'analisi dell'attuale crisi come contesto per ripensare ai miracoli.

Viene affrontata la tematica degli immigrati, ma "Una luna chiamata Europa" è una ricerca di Dio, e il riconoscimento che alcune volte si incontrano cose assolute e misteriose.

Il protagonista Aryan è una personificazione di ciò, è una figura cristologica nel corpo di un rifugiato.

Il personaggio del dottor Stern, invece, è un uomo che ha perso la fede che non ha più voglia di fare il suo lavoro, e si accontenta di sopravvivere. Lo scopo del dottor Stern è di tramettere allo spettatore il messaggio che si può cambiare in ogni momento se c'è qualcosa per ne valga la pena.