Regia: Vincenzo Salemme

Cast: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino, Iaia Forte, Nando Paone, Francesco Paolantoni, Giovanni Cacioppo, Andrea Di Maria, James Senese, Vincenzo Borrino, Antonella Morea, Mirea Flavia Stellato, Teresa Del Vecchio

Genere: Commedia, colore

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 22 marzo 2018

"Una festa esagerata!" diretto da Vincenzo Salemme racconta una storia, ambientata a Napoli.

Gennaro Parascandolo è un geometra e piccolo imprenditore edile sposato con Teresa, una moglie molto ambiziosa, che spera di poter migliorare la sua posizione sociale. La grande occasione di Teresa sembra arrivare quando la figlia Mirea compie diciotto anni: la donna ha deciso infatti che per lei non baderà a spese e organizzerà un fastoso party sulla splendida terrazza del loro appartamento. Mirea anche è elettrizzata dall’idea, e Gennaro, aiutato dall’amico e portiere Lello, asseconda ogni desiderio delle due, nonostante sia convinto che sia davvero eccessivo spendere tanti soldi per una tale occasione.

Arrivato il grande giorno tutto sembra andare per il meglio; ma una notizia inaspettata sconvolge il programma della famiglie: l’anziano signor Scamardella, unico abitante della casa al piano di sotto insieme alla figlia zitella, ha deciso di morire. I Parascandolo a questo punto non sanno se continuare i festeggiamenti o no. Il lutto in questione diventa infatti un fastidioso imprevisto che rischia di mandare a monte la necessità di ostentare di Teresa, interessata all'apparenza e per questo poco incline a mostrare dispiacere per la prossima dipartita.

Una festa esagerata!: dal teatro al cinema

"Una festa esagerata!", tratto da una pièce teatrale scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, segna il ritorno dell’attore e regista dietro la macchina da presa dopo il film “Se mi lasci non vale” del 2016.

La pellicola si avvale di un nutrito cast tecnico che tra i vari nomi può vantare la presenza del Premio Oscar Nicola Piovani alle musiche.