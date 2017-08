Regia: Sebastiano Riso

Cast: Micaela Ramazzotti, Pippo Delbono, Patrick Bruel, Fortunato Cerlino, Gaetano Bruno. Sebastian Gimelli Morosini, Alessandro Riceci, Marco Leonardi, Matilda De Angelis, Ennio Fantastichini

Genere: Drammatico

Durata: 105 minuti

Produzione: Italia, Francia 2017

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 28 settembre 2017

Un film che svela i segreti più intimi di una coppia, celati da una normale e tranquilla quotidianità. Vincent è un uomo di cinquant’anni, nato a Parigi, che ha stroncato ogni rapporto con la sua famiglia. Come lui, Maria, una giovane donna nata ad Ostia che non vede la sua famiglia da molto tempo e la cui vita si incrocia con quella di Vincent. Insieme formano una bellissima coppia, serena, innamorata, ma non tutto è come sembra.

Dietro a quella semplice quotidianità, fatta di cene romantiche, sguardi complici e un amore passionale, si nasconde il progetto di Vincent: aiutare coppie che non possono avere figli. Portato avanti con determinazione dall’uomo e accettato da lei solo per un amore incondizionato, il rapporto inizia a frantumarsi quando Maria esprime il suo desiderio di formare una famiglia, maturato in seguito a quella che, lei ritiene, essere l’ultima gravidanza. Ne seguirà la ribellione di Vincent, l’uomo che lei ama più di tutto.

Una famiglia: l'opera seconda di Sebastiano Riso sul diritto alla famiglia

Sebastiano Riso realizza un dramma sul vero significato della famiglia, sui suoi valori e su come, tale scelta, comporta delle conseguenze all’interno della coppia. Soprattutto, intende esplorare uno dei più difficili conflitti: l’amore nei confronti del proprio partner contro il voler una famiglia da lui non voluta. Cosa fare?

In concorso al Festiva di Venezia 2017, il direttore artistico Alberto Barbera l’ha descritto così:

“Un livello di maturità registica sorprendente, fa sorridere ma invita anche a riflettere su un soggetto sensibile. Sfugge alla regola dell’opera seconda deludente!”.