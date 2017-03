Titolo originale: The Whole Truth

Regia: Courtney Hunt

Cast: Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha Raw, Gabriel Basso, Jim Belushi, Jim Klock, Ritchie Montgomery, Christopher Berry, Lara Grice, Nicole Barré, Lucky Johnson

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 93 minuti

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Videa - CDE

Data di uscita: 6 Aprile 2017

Dopo "L'avvocato del diavolo" ritroviamo nuovamente Keanu Reeves nei panni di un legale, Richard Ramsey in "Una doppia verità". Anche stavolta si ritrova a difendere un giovane che sembra tutt'altro che innocente. Il ragazzo, Mike Lassiter, è stato, infatti, accusato dell'omicidio del padre, un uomo molto benestante. Ramsey promette alla madre del diciassettenne di riuscire a non far accusare il figlio, grazie anche all'aiuto della collega Janelle. I due vogliono far luce su quanto accaduto quel giorno, ma sembra che nessuno dei testimoni racconti la pura verità, creando non pochi problemi alla coppia di avvocati per la ricostruzione dei fatti.

Una doppia verità: Il cast e la regista

Inizialmente, nel gennaio 2014, Daniel Craig era stato scelto come star del film, ma nel mese di aprile, pochi giorni prima delle riprese ha abbandonato il progetto per motivi sconosciuti. Così Craig è stato sostituito da Keanu Reeves a giugno, mese di inizio e spostamento delle ripresa da Boston a New Orleans.

Il 10 luglio, Jim Belushi si è unito al cast del film. L'attore comico si ritrova qui in un ruolo drammatico, quello del morto (restando in termini umoristici); interpreta il padre di Mike, la vittima dell'omicidio. Nella parte della mamma e vedova Renée Zellweger, che proprio nella veste drammatica di "Ritorno a Cold Mountain" ha vinto il suo primo (e finora unico) Oscar. Come Janelle troviamo Gugu Mbatha-Raw, l'attrice britannica che in poco tempo è riuscita a spiccare nel panorama cinematografico statunitense.

La pellicola è il secondo lavoro di Coutney Hunt, che ha esordito nel 2008 con "Frozen River - Fiume di ghiaccio", con il quale ha vinto molti premi e due candidature agli Oscar del 2008.