Un posto tranquillo – 2018

Titolo originale: A Quiet Place

Regia: John Krasinski

Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 3 maggio 2018

In una fattoria vive una famiglia costretta a ridurre al minimo possibile ogni rumore: non possono risvegliare lo spirito sovrannaturale che controlla la loro casa. L'unica soluzione sembra essere il silenzio, almeno per il momento.

"Un posto tranquillo": la necessità del silenzio

"Un posto tranquillo" nasce dalla sceneggiatura di Scott Beck e Bryan Wood e, dopo "The Hollars", rappresenta il ritorno alla regia di John Krasinski, protagonista della pellicola insieme a Emily Blunt ("Into the Wood", "La ragazza del treno"), sua moglie nella vita reale e anche in questa storia horror.

La narrazione del film ruota attorno alla vita di una famiglia composta da due coniugi (interpretati da John Krasinki e Emily Blunt) e dai figli (interpretati da Noah Jupe e Millicent Simmonds). Ma il vero protagonista di "Un posto tranquillo" è il silenzio, da cui dipende la vita di tutta la famiglia: ognuno di loro è, infatti, ben attento ad evitare qualsiasi rumore ed ogni oggetto viene rivestito in maniera tale da non causare alcun suono. Il silenzio, però, non può di certo durare in eterno: un banale incidente, innocuo in qualsiasi situazione familiare ordinaria, scatena l'imprevedibile. Il panico inizia ad espandersi nella famiglia. Le lampadine, fino a quel momento spente, iniziano ad accendersi e colorarsi di rosso e cominciano a sentirsi dei pesanti passi dalla parte superiore dell'abitazione. La tranquillità sembra essere ormai svanita.

Il silenzio rappresenta, dunque, l'unica possibilità di sopravvivenza e salvezza della famiglia, costretta a vivere nelle tenebre e nell'ansia costante che quella presenza tanto misteriosa quanto inquietante possa distruggere il loro precario equilibrio.