Alla fine a vincere sono le donne, che, potenzialmente, nei primi minuti del film appaiono come le vittime ma si rivelano essere il vero motore nel destino di un uomo, che se in un primo momento, il pubblico non può fare a meno di odiare, con lo svolgersi degli eventi, questo sentimento negativo si trasformerà in compassione.

"Un marito a metà" mostra un grande senso dell'umorismo, non vuole dare lezioni sulla vita o nello specifico sul matrimonio, ma mostra come nessuna azione rimane "impunita".

La pellicola mette in scena una grande ambiguità, a cominciare dall'assurdo accordo di affidamento congiunto. Lo spettatore è portato fuori strada, fino al punto che potrebbe domandarsi se Sandrine ( Valérie Bonneton ) non sia veramente impazzita.

Quella di "Un marito a metà" è una trama fuori dal comune, che affronta una tematica delicata come quella del tradimento, e lo fa con "leggerezza". Alcuni personaggi vicini alla coppia non danno peso all'accaduto, anzi: "pensavo fosse successo qualcosa di grave", dice uno di loro, quando Sandrine confida l'accaduto.

Contro ogni aspettativa Virginie accetta la proposta, così Jean si ritrova in un singolare triangolo amoroso, e con uno stile di vita completamente nuovo. Inizialmente la situazione sembra un sogno per l'uomo, ma con il passare delle settimane e l'acuirsi della rivalità e gelosia delle due donne, si trasforma in un incubo, con delle conseguenze imprevedibili.

Titolo originale: Garde Alternée

Regia: Alexandra Leclère

Cast: Alexandra Leclère. Con Valérie Bonneton, Didier Bourdon, Isabelle Carré, Josiane Balasko, Laurent Stocker, Hélène Vincent, Michel Vuillermoz, Pascal Demolon, Jackie Berroyer, Lise Lamétrie

Genere: Commedia, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 30 agosto 2018

Sandrine è una donna sposata e madre di due figli quando scopre che suo marito Jean ha una relazione con un’altra donna di nome Virginie. Superata la sorpresa iniziale decide di incontrarla e le propone di dividersi il marito a settimane alterne. Virginie accetta il patto: nasce così uno strambo triangolo.

Per Jean, inizialmente, è come vivere un sogno, circondato da due donne che non si fanno la guerra tra loro. Presto però questa relazione prenderà una piega imprevista e si trasformerà in qualcosa che lo metterà in una situazione non proprio piacevole.

Un marito a metà: il cast

"Un marito a metà" è una commedia francese diretta da Alexandra Leclère, già regista del film "Benvenuti… ma non troppo". Il film è prodotto da Philippe Godeau (produttore di film come, “L’ottavo giorno” di Jaco van Dormael e “Mr. Nobody” dello stesso regista).

Le due donne sono interpretate da Valérie Bonneton (“Tutta colpa del vulcano” di Alexandre Coffre, “Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute” di Dany Boon) nel ruolo della moglie Sandrine e Isabelle Carré (“Ricordo di belle cose” di Zabou Breitman, che gli vale il Premio César nel 2003, “I sentimenti” di Noémie Lvosky) nel ruolo dell’amante Virgine.

A dare il volto al marito/traditore è l’attore Didier Bourdon l’attore francese conosciuto soprattutto per il film “Un’ottima annata – A Good Year” di Ridley Scott del 2006.

Nel film "Un marito a metà" gli altri interpreti sono Josiane Balasko, che ha già lavorato con la regista anche nel film precedente “Benvenuti…ma non troppo” e Laurent Stocker (“Notte bianca”, “Love At First Child”).

"Un marito a metà" è una commedia degli equivoci, dove quello che può sembrare un colpo di fortuna per chiunque si potrebbe trasformare in qualcosa di terribile, dove le vie di fuga non sembrano essere molto vicine e facilmente percorribili.