Un film sul Joker e Harley Quinn dai registi di “Crazy, Stupid, Love”

Dopo aver annunciato un film sulle origini del Joker, la Warner ha in cantiere un altro progetto: una pellicola dedicata al Joker e ad Harley Quinn.

Joker e Harley Quinn Film: ecco chi dirigerà la pellicola

Glenn Ficarra e John Requa, registi e produttori esecutivi della serie tv “This is us” e registi della commedia “Crazy, Stupid, Love”, entrano nell’universo cinematografico Dc e Warner per dirigere il film dedicato al Joker e ad Harley Quinn.

Secondo Hollywood Reporter, la Warner ha intenzione di riportare i due malvagi villain sul grande schermo solo dopo il sequel di “Suicide Squad”. Quest’ultimo è in fase di sviluppo e alla ricerca di registi.

Il film è descritto come “una storia d’amore tra criminali contorta e folle, ‘Quando Harry incontra Sally’ sotto l’effetto di benzedrina”. Confermato il ritorno di Jared Leto e Margot Robbie nei panni del Joker e di Harley Quinn, ruoli che hanno ricoperto per la prima volta in “Suicide Squad”.

Joker e Harley Quinn film: nuovi dettagli sui piani DC della Warner Bros

La Warner sta iniziando a sviluppare una nuova linea di film correlati al mondo DC che andranno al di fuori dell’universo cinematografico stabilito. Ci sono ora potenzialmente 5 film in fase di sviluppo, oltre a questo e al già annunciato film sulle origini del Joker, le pellicole che aspettano di vedere il buio della sala sono: “Suicide Squad 2”, “Gotham City Sirens” e “Flashpoint”.

La Warner risponde così ai suoi concorrenti, primo fra tutti la Disney, che ha l’universo Marvel molto interconnesso e la saga di “Star Wars” con i suoi spin-off. Chissà se questo nuovo progetto porterà nuovi fan verso il mondo DC, le cui pellicole negli ultimi anni non sono state molto apprezzate, eccetto “Wonder Woman”, film che ottenuto il favore del pubblico e della critica, divenendo uno dei maggiori successi del 2017.

Silvia D’Ambrosio

24/08/2017