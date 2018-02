Regia: Fabio Gravina

Cast: Fabio Gravina, Roberta Garzia, Ivano Marescotti, Paola Riolo, Maurizio Mattioli, Stefano Masciarelli, Angelo Di Gennaro, Gianni Ciardo, Emanuela Tittocchia, Beppe Convertini

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: 1 marzo 2018

Orazio e Anna custodiscono un enorme desiderio: diventare genitori. Purtroppo, però, i due si ritrovano a tentare di raggiungere il loro obiettivo in un'età in cui non è più così semplice concepire e si ritrovano, quindi, a ricorrere ai metodi più disparati. Dalle credenze popolari e dalle superstizioni, fino al terapeuta e all'"inseminatore professionista", i due coniugi le tenteranno davvero tutte per riuscire a diventare genitori, attraverso una serie di incontri inaspettati e poco ordinari.

Un figlio a tutti i costi: il debutto di Fabio Gravina alla regia

"Un figlio a tutti i costi" è la prima opera da regista di Fabio Gravina, che trae ispirazione da un'opera teatrale andata in scena nel 2012. Dopo l'incredibile successo dello spettacolo, arriva il desiderio e la volontà di portare sul grande schermo questa commedia. Il film è stato girato prevalentemente a Roma, nei mesi di maggio e giugno del 2017. Il cast comprende lo stesso Gravina (nel ruolo di Orazio) e Roberta Garzia (attrice televisiva di serie come "Un posto al sole", "Distretto di polizia" e "I Cesaroni"), nel ruolo di Anna, accanto a interpreti quali Ivano Marescotti ("Cado dalle nubi", "Che bella giornata", "A casa tutti bene") e Maurizio Mattioli ("Una famiglia perfetta", "Tutta colpa di Freud", "Non si ruba a casa dei ladri").

Fabio Gravina, in "Un figlio a tutti costi", porta sul grande schermo uno dei temi di maggiore attualità al giorno d'oggi: le difficoltà di due coniugi, che ormai hanno superato i quarant'anni e che sono stati costretti ad attendere per poter avere un bambino, non rinunciando mai al desiderio di diventare genitori.

Proprio in merito a questo, il regista ed interprete ha dichiarato: "Questa commedia attraversa i sentimenti di chi deve fare i conti con i ritmi e le convenzioni della società attuale. Prima bisogna trovare la propria anima gemella, poi una posizione lavorativa, e alla fine, il momento giusto per un figlio arriva tardi. L’amore può fare molto ma non tutto; e non è facile trattare un argomento così personale e delicato. La sfida nel raccontare questa storia è stata puntare sulla comicità, senza cedere mai alla volgarità".