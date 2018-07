Titolo originale: Momo

Regia: Vincent Lobelle, Sébastien Thiery

Cast: Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, Pascale Arbillot, Eric Larkin, Albert Jeunehomme.

Genere: Commedia, colore

Durata: 119 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 20 settembre 2018

"Un figlio all'improvviso" è una commedia incentrata sulle vicende della famiglia Prioux, una coppia che un giorno rientrando a casa vi trova un ragazzo di nome Patrick. Il giovane sostiene di essere il loro figlio affermando di essere tornato dai genitori per presentargli la fidanzata, il problema è che la copia non ha i figli. Quindi la domanda che sorge sin dal principio è "chi è questo giovane?". Sarà un manipolatore? O un figlio immaginario che i due hanno sempre voluto?

Un figlio all'improvviso: produzione

"Un figlio all'improvviso" il film è il frutto di collaborazione del regista francese Vincent Lobelle, noto per aver realizzato la pellicola intitolata "Vampire Party" (2008) e l'attore Sébastien Thiery, conosciuto per aver recitato in "Taxxi" (1998) e "La délicatesse" (2011).

La pellicola è un adattamento cinematografico di un'opera teatrale intitolata "Momo" scritta dallo stesso Thiery ed è il suo primo lavoro da regista.

Inoltre l'interprete, oltre ad aver scritto la sceneggiatura, fa parte anche del cast dove è affiancato da numerosi attori francesi come Christian Clavier, famoso per i suoi ruoli in "Asterix e Obelix - Missione Cleopatra" (2002), nella saga de "I visitatori" e nella commedia "Non sposate le mie figlie!" (2014); Catherine Frot, nota per aver dato il proprio contributo ai film come "La cuoca del presidente" (2012), "Marguerite" (2015) e "Quello che so di lei" (2017).

Le riprese di "Un figlio all'improvviso" si sono svolte dal 18 ottobre 2016 al 15 dicembre 2016 in Belgio, di preciso nella regione di Braine l'Alleud (distretto di 7 Fontaines), in un negozio di immobili dal nome Alsemberg . È possibile riconoscere anche la stazione Esso di South Bierges.

Il film è distribuito da Cinema.