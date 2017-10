Titolo originale: Mr & Mme Adelman

Regia: Nicolas Bedos

Cast: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet, Pierre Arditi, Zabou Breitman, Julien Boisselier, Jean-Pierre Lorit

Genere: Drammatico, colore

Durata 119 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 5 febbraio 2018

"Un amore sopra le righe" è una meravigliosa favola romantica diretta da Nicolas Bedos e ambientata in Francia. Ingredienti principali di questa storia d'amore sono Sarah e Victor. I due s'incontrano per caso nel 1971 e s'innamorano perdutamente, ma Sarah non può neanche alla lontana immaginare che Victor, il suo uomo, un giorno diventerà uno degli scrittori più celebri e di successo di tutta la Francia. Il film è l'emozionante racconto di quarantacinque anni di relazione, trascorsi tra passioni, litigi, tradimenti, delusioni e successi personali della coppia.

Un amore sopra le righe: un amore durato quasi mezzo secolo

Un amore sopra le righe: Victor diventa una star, tutti sanno chi è, tutti lo conoscono e lo ammirano; ma nessuno è al corrente di chi sia la donna che vive all'ombra di questa straordinaria fortuna. In quasi mezzo secolo d'amore, si narra la storia di una relazione davvero al di fuori degli schemi.