Un amore sopra le righe - Recensione: un amore irreversibile

L'esordio alla regia di Nicolas Bedos lascia parecchio soddisfatti e "Un amore sopra le righe" riesce ad essere un film drammatico parecchio intenso. La pellicola racconta una storia d'amore durata ben 45 anni, ma Bedos lo fa in modo molto originale e peculiare. Non bisogna aspettarsi il classico idillio tra due innamorati, quanto piuttosto un altalenante alternarsi di momenti felici e crisi. Forse proprio per questo suo realismo, il regista arriva dritto allo spettatore.

Siamo posti di fronte alla maturazione (fisica ed emotiva) dei due protagonisti del film, Sarah e Victor. Il loro cambiamento avviene in maniera differente e in un certo senso opposto: dove Sarah trova il suo equilibrio, Victor lo perde e viceversa. Nicolas Bedos e Doria Tiller (marito e moglie anche nella vita reale) offrono un'interpretazione davvero eccellente sul grande schermo, riuscendo ad arricchire i propri personaggi di un'intensità e profondità che resta costante per tutto il film. Ma non solo. Anche la regia di Bedos è degna di nota: tramite continui flashback, primi piani e piani in sequenza, lo spettatore si ritrova sempre più immerso in questa incredibile storia d'amore.

Un amore sopra le righe: il cliché del poeta maledetto

Sullo sfondo di una Francia magica e luminosa, prende vita la storia di Sarah e Victor. Lo scrittore riesce a raggiungere il proprio successo grazie a Sarah, l'unica persona a credere in lui e ai suoi sogni. Ma non è tutto oro quel che luccica. Se si segue "Un amore sopra le righe" con attenzione dall'inizio, il finale non sembrerà poi così inaspettato. Infatti, è precisamente da pochi minuti dall'inizio del film che si arriva a pensare che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E poche volte come in questa storia questo detto è stato così appropriato.

Il punto è, però, che questo uomo non è così grande. Forse per via del tradizionale cliché del poeta maledetto e infedele, Victor arriva ad essere un personaggio a tratti banale: il classico marito depresso che non riesce ad accettare il tempo che passa e allora comincia a credere che la moglie lo tradisca. Quella bellezza che prima lo faceva sorridere ora lo spaventa e inizia ad essere il sintomo di una paranoia ben più grande. L'apice di questa crisi interiore si ha nella scena al ristorante, la goccia che fa traboccare il vaso di Sarah.

Un amore sopra le righe: Sarah al centro del film

Proprio Sarah arriva ad essere il centro del film e della narrazione. Al contrario di Victor, che si mostra infine come un uomo debole, questa donna mostra una personalità incredibile. Come racconta nel presente allo scrittore che sta curando una biografia di Victor, spesso anche quando era molto difficile pronunciare ad alta voce certe verità, decideva sempre di farlo con un sorriso. Con lo stesso sorriso, confessa che ci sono lei e la sua macchina da scrivere dietro tutti i successi del marito. Non ha mai sentito il bisogno di confessarlo perchè sa bene che la gloria è effimera e passeggera, e a lei importava solo aiutare l'amore della sua vita: un amore irreversibile, come lo definisce Victor nella conclusione del suo ultimo romanzo.

L'amore non si conclude certo con la morte di Victor. Così come una vecchia macchina da scrivere apre il film, un computer moderno la chiude. La firma è la stessa, "Victor Adelman", e anche la mente dietro le pagine non è cambiata: ci sono sempre Sarah e il suo sorriso.

Claudia Pulella