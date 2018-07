Un Affare di Famiglia (2018)

Titolo originale: Shoplifters

Regia: Kore'eda Hirokazu

Cast: Kirin Kiki, Lily Franky, Sôsuke Ikematsu, Sakura Andô, Moemi Katayama, Kengo Kora, Akira Emoto, Mayu Matsuoka, Chizuru Ikewaki e Jyo Kairi

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 121 minuti

Produzione: Giappone, 2018

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 13 settembre 2018

Dopo "Little Sister" e "Ritratto di Famiglia con Tempesta", Kore'eda Hirokazu torna sul grande schermo con una pellicola che intende analizzare il concetto di famiglia e le relazioni affettive. Il regista è noto per la sua eccezionale capacità di raccontare, in maniera delicata ma profonda, i rapporti all'interno di un nucleo familiare.

Un Affare di Famiglia: film premiato al Festival di Cannes 2018

La nuova pellicola drammatica del regista Kore'eda Hirokazu è nota a livello internazionale con il titolo "Shoplifters" e con il suo esordio al Festival di Cannes 2018 vince la Palma d'Oro, ammaliando tutti, come ha dichiarato il regista Denis Villeneuve "un film che ci ha toccato profondamente, pieno di grazia, elegante, sensibile”.

"Un Affare di Famiglia" vede come protagonista una famiglia asiatica e ne analizza i rapporti tenendo conto del contesto sociale e della loro condizione, mescolando sentimenti forti e profondi all'interno di un clima rigido e crudele.

Il lungometraggio narra delle vicende accadute alla famiglia e inizia con il padre Osamu e suo figlio che, dopo uno dei loro furti, si imbattono in una ragazzina solo e al freddo. Con un po' di riluttanza la moglie di Osamu acconsente di accogliere la bimba e di occuparsi di lei.

Nonostante la famiglia riesca a stento a sopravvivere, commettendo piccoli reati, sembrano felici insieme. Un giorno però la loro felicità svanisce a causa di un tragico imprevisto che riporta alla luce segreti nascosti che minacciano i legami famigliari.

Per definizione, la famiglia non si sceglie; anzi forse la vera famiglia è proprio quella in cui si ha la rara facoltà di scegliere. Ed è proprio il libero arbitrio parentale il tema del dramma affidato all'esperto Kore'eda Hirokazu, che in "Un Affare di Famiglia" ripercorre solo in apparenza i canoni di un classico dramma famigliare, nascondendo invece una differente inclinazione che mescola in modo conflittuale la legge morale con quella sociale.

La caratteristica peculiare che il regista nipponico riesce a trasmettere in "Un Affare di Famiglia" è lo straordinario cambio di significato legato alla sfera familiare, svuotando completamente il termine del suo concetto di individui connessi solo da legami di sangue, mettendo invece il focus sull'essenzialità dello "stare insieme" per affrontare i drammi e le gioie della vita.