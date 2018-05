Regia: Federico Alotto

Cast: Andrea Zirio, Anamaria Marinca, Danny Glover, Udo Kier, Skin, Walter Nudo, Drew Kenney, Gianni Capaldi, Jessica Polsky, Giovanni Mancaruso, Stewart Arnold, Mario Acampa, Sigal Diamant

Genere: Azione, Drammatico, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Adrama

Data di uscita: 14 Giugno 2018

"Ulysses: A Dark Odyssey" è una pellicola diretta da Federico Alotto, che mette in scena la storia di Ulysses, un militare che, rientrato dal fronte, porta nel corpo e nell'anima i segni della guerra, che prova in tutti i modi di dimenticare

Ulysses: A Dark Odyssey: la storia di un Ulisse moderno

Ambientato nella tirannica Taurus City, corrotta dalla dittatura del potente Michael Ocean, "Ulysses: A Dark Odyssey" racconta le vicende di un militare, di nome Ulisse, che rientra dal fronte, traumatizzato dalle barbarie della guerra. Tornato a casa, Ulisse scopre che Penelope, sua moglie, è scomparsa.

Inizia così la sua personale Odissea alla ricerca della donna amata, insieme al compagno d'armi e fedele amico Niko. Il loro viaggio approda a Torino, città dalla bellezza corrotta e psichedelica, incontrando via via figure inquietanti e surreali: il dio dei venti Aeo, il kebabbaro Pòpov, la misteriosa e affascinante transessuale Hermes, l'ammaliante maitresse Cici, l'attraente Kaly, The Seer, l'oracolo che aiuterà il protagonista a rievocare il suo passato, e il martoriato Alcyde che darà una mano a Ulisse a conquistare la sua meta.

Ognuno di queste pittoresche e singolare figure riconsegnerà a Ulisse un tassello della sua storia. Tutte queste avventure lo accompagneranno fino all'ultima e inesorabile scelta.

Il cast di Ulysses: A Dark Odyssey

Il protagonista del film è interpretato da Andrea Zirio che ha preso parte a "Richard the Lionheart: Rebbellion" di Stefano Milla.

Il suo antagonista, Michael Ocean, è impersonato da Danny Glover che è conosciuto principalmente per aver partecipato ai quattro film di "Arma letale", ma ha lavorato con registi del calibro di Steven Spielberg ne "Il colore viola" (1985).