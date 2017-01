Twin Peaks: possibile revival della serie TV

Twin Peaks: molto probabilmente sarà proiettato al Sundance Festival in vista di un possibile revival della serie prevista per quest’anno.

Twin Peaks: vicini al ritorno o è solo un miraggio?

Al momento i dettagli riguardo un possibile revival della serie televisiva, “Twin Peaks”, andata in onda dal 1990 al 1991, sono veramente pochi.

Con sole due stagioni prodotte per il piccolo schermo agli inizi degli anni 90′, si spera che una terza stagione possa essere prodotta entro il 2017, ma per il momento il progetto brancola nel buio più profondo. Dal punto di vista della trama, l’unica cosa di cui si è a conoscenza sono i fatti della terza stagione, i quali si ambienteranno 25 anni dopo, rispetto all’ultima stagione del 91′. Tra dubbi ed esitazioni, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi, anche se ancora sono solo supposizioni.

Tramite la rivista Deadline, si è venuti a conoscenza che forse uno, o due episodi, potrebbero essere proiettati proprio durante la manifestazione del Sundance Festival, ma non c’è nulla di confermato.

Twin Peaks: l’anteprima per il Sundance

Non è una novità che al Sundance verrà lanciata l’anteprima di una serie tra il 19 e il 29 Gennaio nello Utah a Park City. L’emozionante proiezione, potrebbe inaugurare la messa in onda dell’attesa terza stagione nelle reti televisive, regalando ai telespettatori nuovi episodi che possano creare in qualche modo, una sorta di portale tra presente e passato.

Lo scorso anno, alla stessa cerimonia, sono state mostrate le prime puntate della miniserie prodotta da J.J. Abrams , “22/11/63”, un’opera tratta dal romanzo di Stephen King e interpretata da James Franco , che dopo la proiezione a sorpresa, ha avuto un seguito straordinario.

La stessa cosa potrebbe ripetersi anche per la serie TV “Twin Peaks”. I fan potrebbero assistere molto presto al ritorno di una serie cult degli inizi degli anni 90′. Sicuramente gli aggiornamenti non tarderanno ad arrivare, presto qualcosa cambierà, nella speranza di avere delle certezze sulle sorti della celebre serie televisiva.

Corrado Zocco

05/01/2016