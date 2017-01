Finalmente la notizia tanto attesa mondo dei fan sfegatati e non della serie anni Novanta di ABC, creatura dell’indiscusso genio cineasta David Lynch. “Twin Peaks” (“I segreti di Twink Peaks, nella versione italiana) ritorna sul piccolo schermo per una nuova avvincente stagione. Lo show televisivo debutterà sulla rete via cavo Showtime, a partire dal 21 maggio 2017, con la trasmissione dei primi due episodi.

Twin Peaks: la risposta di Lynch all’atmosfera ‘reboot’ degli ultimi anni

“Twin Peaks” ci aveva lasciato così: due stagioni, un finale in estate (era giugno) e molti premi. Una parodia noir, tra humor, surrealismo e soprannaturale, delle classiche soap opera anni Ottanta. Lynch e Frost hanno dato vita a un progetto interessante con canoni rivoluzionari che il mondo della critica e il pubblico hanno apprezzato, rendendolo una pietra miliare nella storia delle produzioni cine-televisive.

In questi ultimi anni sembra che il ‘remake’ costituisca una delle regole principali nel rapportarsi alle creazioni cinematografiche o televisive. Neanche Lynch e Frost mancano di rispondere: soprattutto il secondo, da sempre incuriosito e ‘frustrato’ per il finale aperto della seconda stagione della serie.

Nel 2014 i due si incontrano e decidono di comune accordo di “resuscitare” il loro mostro sacro televisivo. Dapprima si era deciso di fare ‘outing’ sul piccolo schermo nell’anno passato (2016). Ma il tutto è slittato all’anno seguente, in particolare ad inizio primavera. ‘Il ritorno’.

Twin Peaks: una storia ancora da rivelare, vecchie conoscenze e new entries

La terza nuova stagione di “Twin Peaks” andrà in onda il 21 maggio 2017 con una puntata di due ore. Questo nuovo capitolo di 18 episodi andrà a trattare le vicende sulla misteriosa località montana 25 anni dopo l’evento-crisi che ha dato il via alla serie, l’omicidio di Laura Palmer (Sheryl Lee.). Sarà incentrata sull’agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan) e sulla sua odissea di ritorno a Twin Peaks.

La serie sarà trasmessa su Showtime e, in contemporanea con gli USA, su Sky Atlantic HD.

E’ stato annunciato che il cast include ben 217 attori noti e meno noti. Tra i nomi appartenenti alla squadra attoriale originale del “Twin Peaks” anni Novanta, rivedremo Kyle MacLachlan, Sherilyn Fenn, Madchen Amick, Sheryl Lee e David Duchovny, nonché il defunto Miguel Ferrer. Mentre tra le new entry figurano Laura Dern, Monica Bellucci, Michael Cera e Trent Reznor.

Sarà presente anche lo stesso regista David Lynch nel ruolo di Gordon Cole, il Capo dell’Ufficio Regionale dell’FBI. Nel secondo capitolo dello show, Cole era stato protagonista di numerose scene ironiche, essendo spesso costretto a parlare a voce alta a causa dei suoi grossi problemi d’udito.

Al momento, sulla trama non sono state rivelate informazioni dettagliate. C’è solo da attendere, con compiacimento e interesse, quali situazioni e stranezze il terzo capitolo della serie porterà al centro della scena.

Al 21 maggio!

Alfonso Canale

22/01/2017