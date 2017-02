Regia: Francesco Bruni.

Cast: Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Riccardo Vitiello, Donatella Finocchiaro, Antonio Gerardi

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 11 Maggio 2017

Alessandro è un ventiduenne di Trastevere che come ogni ragazzo della sua età ha poca voglia di acculturarsi e tanta di fare il ribelle. Accanto a casa sua, abita Giorgio, un anziano di 85 anni, nonché è poeta. I due, nonostante vivano a pochi minuti l'uno dall'altro, non si sono mai visti. Alessandro, però, si ritrova costretto ad accompagnare di malavoglia Giorgio nelle passeggiate pomeridiane dell'anziano. Sebbene il ragazzo sia inizialmente riluttante, col tempo si affeziona alle camminate con l'uomo, i cui ricordi riportano alla memoria alcuni versi e indizi di una caccia al tesoro. Tramite questi segni, i due si avventureranno in una gita per ritrovare il ricco bottino nascosto, che li porterà a diventare grandi amici.

Tutto quello che vuoi: il film sull'amicizia

Il film segue un po' il detto "chi trova un amico, trova un tesoro", in quanto Alessandro e Giorgio proprio durante la caccia al tesoro, si ritrovano a stringere la loro amicizia. Non importa che il tesoro sia fantomatico o reale, loro hanno comunque trovato qualcosa da condividere insieme, hanno costruito un nuovo ricordo e instaurato un legame nel quale l'uno può imparare moltissimo dall'altro.

Alla regia Francesco Bruni al suo terzo film, infatti, è noto soprattutto per il suo lavoro di sceneggiatore. Molti gli attori esordienti del cast (Arturo Bruni, Riccardo Vitiello, Andrea Carpenzano), ma anche altri interpreti di spicco del panorama italiano, come gli affermati Giuliano Montaldo, nei panni del protagonista Giorgio, e Donatella Finocchiaro. Giovane e già notissimo nel Belpaese l'ostiense Emanuele Propizio, volto fresco del cinema romano.