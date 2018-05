Tutti in Piedi (2018)

Titolo Originale: Tout le monde debout

Regia: Franck Dubosc

Cast: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade, Laurent Bateau, Claude Brasseu, François-Xavier Demaison, Léticia Belliccini, Christophe Canard

Genere: Commedia, colore

Durata: 107 minuti

Produzione: Francia, Belgio, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 4 Ottobre 2018

"Tutti in Piedi" è una commedia che ruota intorno all'egoista e misogino Jocelyn (Franck Dubosc), un acclamato uomo d'affari che per sedurre la vicina di casa di sua madre, Julie (Caroline Anglade) , dovrà fingersi paraplegico. Costretto a interpretare la parte dovrà utilizzare la sedia a rotelle e sopratutto atteggiarsi in modo naturale da persona disabile pur di conquistare la giovane e bella donna.

Tutto filerà liscio finché l'uomo non conoscerà la sorella di Julie, Florence (Alexandra Lamy), una donna realmente costretta sulla sedia a rotelle che metterà a rischio la sua copertura.

Tutti in Piedi: la commedia di Franck Dubosc

"Tutti in Piedi" è un film scritto, diretto e interpretato da Franck Dubosc. La fotografia è stata curata da Ludovic Colbeau-Justin e il montaggio da Samuel Danési. Per le scenografie è stato scelto Gérard Marcireau e del trucco si sono occupati Emilie Bourdet e Frédéric Zaid. I costumi sono stati realizzati da Isabelle Mathieu.

Tra i produttori figurano Cédric Iland, Marc Jenny, Nadia Khamlichi e Adrian Politowski. Il film è stato prodotto dalla Gaumont, la LGM Cinéma SAS in collaborazione TF1 Films Production. Il film nasce da dall'esperienza personale di Dubosc, la cui madre anziana ho dovuto iniziare ad utilizzare la sedia a rotelle per potersi muovere ed uscire di caso. Ciò ha fatto si che la donna potesse fare ciò che prima non le era consentito, ma allo stesso tempo le erano proibite alcuni luoghi in quanto inaccessibili per i disabili in quanto privi di strutture idonee al passaggio di sedie a rotelle.