Tutti i soldi del mondo – Recensione: un film che si regge sul ritmo

Il biopic è un genere pieno di problematiche, in cui si è chiamati a conciliare il linguaggio cinematografico con la ricostruzione storica. Per forza di cose, tutti gli scrittori e i registi che adattano la realtà della vita alla realtà del cinema verranno incriminati per questa o quella scelta narrativa. Anche per il film "Tutti i soldi del mondo" è così, come è sempre stato e sempre sarà. Ed è per questo motivo che non ci uniamo alla schiera di recriminazioni contro Ridley Scott e David Scarpa, rei di aver modificato la storia (soprattutto il finale) del rapimento Getty: tutto ciò fa parte del gioco della messa in scena. Infatti, l’unica regola al cinema è «se funziona va bene». E il film di Scott funziona, quindi va bene così.

"Tutti i soldi del mondo" è certamente un buon biopic, il che di per sé è un ottimo risultato, visto che, ultimamente, di film biografici memorabili non ce ne sono poi tanti quanti ci si aspetterebbe. È un film con una buonissima sceneggiatura (come se ne vedono sempre più di rado), un cast discreto (felice è soprattutto la scelta di Michelle Williams), un ottimo montaggio, una bellissima fotografia e un’ottima regia.

Molti spettatori ricercano in un film biografico un profondo scavo psicologico sui personaggi e, in questo senso, forse Ridley Scott non potrà mai essere il regista “da biopic” che vogliono. Ma non si può certo chiedere a Scott di essere Scorsese, e viceversa. Ridley Scott ha un suo modo di narrare, basato sulla resa dell’ambiente e della tensione narrativa. In ciò è maestro e, anche in questo caso, va detto che il ritmo del film è splendido e la tensione narrativa è sempre costante, al punto che quasi si stenta a credere che il film duri ben 132 minuti.

Per quanto riguarda l’ambiente e la sua “psiche”, poi, Scott dipinge alcune scene davvero evocative, che sembrano uscite direttamente dal suo "Blade Runner": si pensi alla splendida Villa Adriana sotto la neve-fuliggine o alla fiabesca fumeria d’oppio-harem in Marocco.

Tutti i soldi del mondo: i personaggi

Senza indugiare sulla damnatio memoriae ai danni di Kevin Spacey (non si può certo parlare di ciò che non si vede), si dirà solo che il suo sostituto Christopher Plummer nei panni del vecchio Jean Paul Getty ci regala una splendida interpretazione, così come appassionante è la madre-coraggio Gail di Michelle Williams.

A conti fatti, tra i personaggi principali il più debole è sicuramente l’ex agente della CIA Fletcher Chase interpretato da Wahlberg, che per quasi tutto il film fatica a trovare un suo spazio e un suo perché, fino a che non sbotta – quasi alla fine della pellicola – contro il suo avido datore di lavoro, ritrovando così una sua utilità all’interno della trama.

In questo film c’è sicuramente qualche ingenuità, che lo spettatore italiano avvertirà storcendo il naso: dalla rappresentazione un po’ fuori fase degli anni di piombo, della polizia, dei giornalisti, delle Brigate Rosse, nonché di ‘ndranghetisti assolutamente privi di un accento calabrese verosimile (su tutti Vaporidis è sicuramente il più imbarazzante, mentre va detto che il livornese Guglielmo Favilla fa davvero del suo meglio per acclimatarsi – almeno nella recitazione se non nell’accento – al profondo sud). Ai romani, poi, potrebbero infastidire alcune locations della capitale usate un po’ a sproposito (Scott non è di certo maniacale, e i paninari di Porta Maggiore che si intravedono sullo sfondo del rapimento non sarebbero forse sfuggiti ad un regista più attento). Inoltre il doppiaggio italiano non è sempre buono, soprattutto per alcuni personaggi “di contorno”. A discolpa del grande regista, si ammetterà che la conoscenza di un Paese e della sua storia non si acquisisce facilmente, e si rischia sempre di cadere nei clichés ben più di quanto non capiti a Scott.

Nonostante qualche scivolata, comunque, "Tutti i soldi del mondo" è sicuramente un film da vedere, in cui il maestro Scott restituisce appieno il ritmo di tensione del rapimento, servendosi di due emozionanti prove attoriali per mostrarci da un lato la preoccupazione di una madre per la scomparsa del figlio e dall’altro l’avidità di un uomo profondamente solo, sfruttando innumerevoli ambientazioni intriganti e d’impatto.

Marta Maiorano