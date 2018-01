Tutti i film sui supereroi in uscita in questo 2018

Anche in questo 2018 ci saranno veramente tanti cinefumetti in uscita nelle nostre sale. Disney,Fox e DC sono già pronte per la distribuzione di veri kolossal cinematografici.

Supereroi 2018: mondo Disney

Il primo film in ordine cronologico a debuttare nelle nostre sale per l’Universo Cinematografico Marvel sarà “Black Panther”. Il supereroe che abbiamo già visto nel suo esordio durante “Captain America: Civil War” avrà un film tutto dedicato alla regione di Wakanda. Il film sarà diretto da Ryan Coogler (“Creed”) ed avrà come protagonista Chadwick Boseman. La pellicola uscirà nelle nostre sale il prossimo 14 febbraio.

Il film che aspettano in molti uscirà però da noi il 25 aprile, “Avengers: Infinity War”. Robert Downey Jr. ha già dichiarato che il film sarà l’evento dell’anno. Tutti i supereroi dell’UCM saranno costretti a riunirsi per distruggere il potentissimo Thanos alla ricerca delle gemme dell’infinito. Questa super produzione è stata affidata ai fratelli Russo (“Captain America: Civil War”).

L’ultimo film in ordine cronologico per uscita nelle sale dell’UCM sarà “Ant-Man and the Wasp”. Il film che vede il ritorno di Paul Rudd insieme a Evangeline Lilly sarà diretto da Peyton Reed e verrà distribuito dal prossimo 6 luglio.

Sempre del mondo Disney ma significativamente diverso dal canone visto finora, sarà l’uscita del film Pixar, “Gli Incredibili 2”. La normale famiglia di supereroi ritornerà in questo sequel che sarà distribuito dal prossimo 20 settembre.

Supereroi 2018: mondo Fox

Da poco la 20th Century Fox è stata acquistata dalla Disney, quindi chissà se in futuro non vedremo i protagonisti degli X-Men racchiusi anche loro nell’Universo Cinematografico Marvel. Intanto sono in uscita quest’anno due sequel del mondo dei mutanti. Il prossimo 31 maggio Ryan Reynolds ritornerà a vestire i panni del supereroe più anticonvenzionale dello schermo in “Deadpool 2”.

Mentre per la saga degli X-Men in uscita nel mese di novembre il film “X-Men: Dark Phoenix” diretto da Simon Kinberg vedrà la partecipazione di James McAvoy, Michael Fassbender e Sophie Turner.

Supereroi 2018: DC Extended Universe

Dopo il successo di “Wonder Woman” ma anche dopo il flop di “Justice League”, il prossimo film del DC Extended Universe sarà concentrato su un solo supereroe “Aquaman”. Il film diretto da James Wan vedrà come protagonista proprio Jason Momoa che ritornerà a vestire i panni del protettore degli oceani. L’azione del film seguirà gli eventi di “Justice League”.

Tomas Barile

03/1/2018