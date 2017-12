Regia: Greg Berlanti

Cast: Jennifer Garner, Nick Robinson, Logan Miller, Alexandra Shipp, Katherine Langford, Josh Duhamel

Genere: Drammatico, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 15 marzo 2018

Simon Spier è un giovane ragazzo omosessuale che non ha mai fatto coming out di fronte ai suoi compagni di classe. Un giorno accidentalmente una mail da lui scritta a un ragazzo che non ha mai incontrato di nome Blue, finisce nelle mani sbagliate, e improvvisamente si trova a dover affrontare una situazione complicata, in cui dovrà fronteggiare diversi soprusi e minacce da parte dei bulli della sua classe, che rischiano di svelare il suo segreto.

Tuo, Simon: una mail esplosiva

“Love, Simon” è un film di Greg Berlanti, tratto dal libro bestseller di Becky Albertalli "Non so chi sei, ma io sono qui" (titolo originale: “Simon vs the homo sapiens agenda”), che tratta il tema dell'omosessualità giovanile. Il regista Greg Berlanti, apertamente omosessuale, non è nuovo a queste tematiche nei suoi film: difatti ha esordito nel 2000 con la commedia a tematica gay "Il club dei cuori infranti", ed è stato l'ideatore e produttore esecutivo di "Everwood", serie tv riguardante le problematiche giovanili.

Fox 2000 Pictures ha annunciato di aver acquistato i diritti del romanzo di Becky Albertalli nell'ottobre 2015, e a settembre 2016 Greg Berlanti è stato assunto per dirigere l'adattamento cinematografico del romanzo. Le riprese sono iniziate il 6 marzo 2017 ad Atlanta e sono terminate il 23 aprile dello stesso anno.

Lo scrittore Albertalli, dopo aver visto in anteprima "Tuo, Simon" ha affermato di aver molto apprezzato il film e che: "E' divertente e fedele alla materia, affascinante, realistico, doloroso e romantico. Racconta esattamente le stesse cose che avevo voluto raccontare nel libro."

Il protagonista è interpretato da Nick Robinson, giovane attore statunitense (classe 1995) noto per la partecipazione ai film indipendenti "The Kings of Summer" e "Noi siamo tutto", e al blockbuster "Jurassic World".