Regia: Justin Chadwick

Cast: Alicia Vikander, Cara Delevingne, Christoph Waltz, Holliday Grainger, Tom Hollander, Jack O'Connell, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Kevin McKidd, Judi Dench, David Harewood, Matthew Morrison

Genere: Drammatico

Durata: 107 minuti

Produzione: USA, Gran Bretagna 2016

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 1 giugno 2017

“Tulip Fever” è un film diretto dal regista britannico Justin Chadwick, adattamento dell’omonimo romanzo di Deborah Moggach. Il film è sceneggiato da Tom Stoppard, oscar alla migliore sceneggiatura nel 1999 per “Shakespeare in Love”.

Nell’Olanda dei primi anni del diciassettesimo secolo, scoppiò una bolla speculativa sul prezzo dei tulipani che minò drammaticamente l’economia del paese nordico. In questo difficile momento l’anziano e ricco mercante Cornelis Zandvoort (Christoph Waltz) commissiona a un giovane artista (Dane DeHaan) un ritratto suo e della moglie (Alicia Vikander). Tra il pittore e la giovane donna sposata non tarderà a scoppiare una pericolosa passione. Proprio per cercare di costruire un futuro insieme i due decidono di investire nel mercato tulipani.

Il ricco cast comprende anche Judi Dench nel ruolo do una suora, Cara Delevingne, Jack O'Connell e un inedito Zach Galfianakis.