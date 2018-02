Dalle campagne australiane ad Hollywood, Travis Fimmel oggi è un attore sex-symbol ancora agli esordi della sua nuova promettente carriera cinematografica.

Travis Fimmel: dalla campagna a Hollywood

(Echuca, 15 luglio 1979)

Il piccolo "Rangi", come lo chiamavano in famiglia, nasce da Chris, un allevatore di bestiame, e da Jenny, un'infermiera. Il suo forte desiderio di diventare un giocatore di football e la passione per lo sport, spingono Travis Fimmel a trasferirsi a Melbourne, a soli 17 anni. Qui, infatti, inizia a giocare a football e si iscrive alla RMIT University. Malgrado la sua bravura, la sua carriera sportiva viene interrotta dalla rottura di una gamba.

Fortunatamente nel 1998, Fimmel viene notato da un'ottima agenzia di moda: la "Chadwick Model Management" la quale gli offre di lavorare come modello. L'anno successivo, il neo-modello interrompe gli studi alla volta di Londra e poco dopo negli Stati Uniti.

L'inizio della sua carriera come modello e sex-symbol internazionale

Nel 2001 Travis Fimmel si trasferisce a Los Angeles dove dopo essere stato ingaggiato da un'agenzia di moda viene scritturato per delle campagne pubblicitarie e per delle apparizioni in videoclip musicali di Jennifer Lopez e di Janet Jackson.

Nel 2002 Fimmel diviene un sex-symbol a livello internazionale grazie alla campagna pubblicitaria di biancheria intima della Calvin Klein. Lo scatto del modello nel famoso slip bianco è in tutto il mondo, aggiudicandosi cosi la seconda posizione nella classifica dei modelli più pagati dalla casa di moda. A Londra, la polizia locale fa addirittura rimuovere un cartellone pubblicitario perché responsabile di code e incidenti stradali.

Il suo esordio in televisione e la sua carriera cinematografica

Nel 2003 Fimmel ha impersonato la parte di John Clayton nella serie tv "Tarzan", prodotta dalla Warner Bros, e di Taj nella serie Rocky Point. Nonostante i buoni ascolti registrati, entrambe le serie vengono interrotte. L'attore nel 2005 torna in Australia per girare "Guests", un thriller psicologico dove interpreta il ruolo del protagonista assassino e tossicodipendente.

Oggi il giovane attore è conosciuto per il ruolo di Ragnarr Loðbrók nella serie tv americana "Vikings", in onda dal 2013; in ultimo, nel 2016 entra a far parte anche del cast di "Warcraft - L'inizio" nei panni di Anduin Lothar.

Matteo Farinaccia