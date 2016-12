Travelers: la nuova serie sci-fi in arrivo su Netflix

Travelers: manca un giorno al debutto ufficiale della serie televisiva di fantascienza in arrivo su Netflix.

Travelers: pronti al viaggio?

Dal cocreatore di “Stargate SG-1” e dal creatore di “Stargate: Atlantis”, Brad Wright, arriva l’attesissima serie televisiva di fantascienza intitolata “Travelers”.

Travelers: chi sono questi VIAGGIATORI?

Il nuovo progetto di Writ avrà come protagonista Erick McCormack (Will & Grace) che interpreterà i panni di un agente speciale dell’FBI.

Il telefilm ha già fatto il suo debutto il 17 Ottobre 2016 in Canada e Stati Uniti

Travelers: di cosa parla il progetto?

Fino ad ora sono stati mandati in onda i primi 12 episodi che hanno riscontrato in America un modesto successo, anche perchè molte questioni riguardo la trama devono ancora essere svelate. Tutta la serie TV ruoterà attorno al capitano MacLaren (McCormack), il quale dirigerà una squadra venuta dal futuro. Sembra qualcosa di assurdo e impensabile, ma i membri di questo strano gruppo, portano dietro di sé un’orrenda verità proveniente direttamente da quello che è il loro presente.

L’umanità è praticamente estinta e loro sono gli unici sopravvissuti sulla Terra, Il compito che spetta loro è estremamente delicato. Dovranno trovare il modo di cambiare le sorti del pianeta. Come viaggiano nel tempo? anche da questo punto di vista, la creatività degli autori non ha lasciato di certo a desiderare.

Non verrà utilizzato nessun apparecchio particolare e nessuna strumentazione, se non la propria MENTE, che permetterà ai “viaggiatori” di spostarsi in maniera assolutamente casuale, nei corpi delle persone che hanno vissuto in un tempo passato, viaggiando quindi nel tempo. Chi sono i “Travelers”? Loro sono David (Patrick Gilmore), Trevor (Jared Paul Abrahamson), Carly (Nesta Marlee Cooper), Philip (Reilly Dolman), e persino un quarterback delle scuole superiori, Trevor (Jared Paul Abrahamson). Questa è la squadra al completo di coloro che cercheranno di salvare gli esseri umani dall’estinzione, ma riusciranno nell’impresa questi viaggiatori del tempo?

Corrado Zocco

23/12/2016