Transformers: il nuovo spin-off ha finalmente un regista

Mentre siamo in attesa del film “Transformers: L’ultimo cavaliere” (22 Giugno 2017), il quinto capitolo della nota saga action-fantasy di Michael Bay, la Hasbro Studios non ha sicuramente perso tempo: sta lavorando a uno spin-off su Bumblebee, uno tra i personaggi più amati di “Transformers”. La casa di produzione, inoltre, ha ufficialmente comunicato di aver già trovato un director per questo nuovo progetto, che vedrà il suo debutto l’8 Giugno 2018.

Transformers: Travis Knight director per il film su Bumblebee

Il magazine online Deadline ha riportato che il prossimo film dei Transformers sarà diretto dall’animatore e regista Travis Knight, reduce dalla cerimonia degli Oscar 2017 a cui ha partecipato con il suo “Kubo e la spada magica”, candidato come Miglior film d’animazione. Il nuovo director, scelto per lo spin-off su Bumblebee, è sicuramente già affermato nel panorama cinematografico: è presidente e amministratore delegato della Laika Entertainment, lo studio che ha prodotto splendidi film come “Coraline” e “ParaNorman”. Inoltre Travis fa parte del consiglio di amministrazione della Nike, in quanto è il figlio di Phil Knight, cofondatore ed ex amministratore delegato del famoso marchio.

Il dinamico Travis Knight avrà un compito importante perché si occuperà di mettere in scena la storia di Bumblebee, l’Autorobot più apprezzato dal pubblico. Bumblebee è una costante nell’universo di “Transformers”: è presente sia nei film che in quasi tutte le serie dei cartoni animati, è un robot tra i più piccoli e innocenti ma che, grazie al suo coraggio, riesce a dare un grande contributo in tutte le avventure dei veicoli antropomorfi. Il suo alter-ego originale è un Maggiolino della Volkswagen ma nella trasposizione cinematografia è diventato una Chevrolet Camaro, che mantiene comunque intatto l’inconfondibile colore giallo che, ormai, contraddistingue il personaggio.

Transformers: un inedito Bumblebee protagonista

La produzione del nuovo spin-off di “Transformers” è curata da Lorenzo Di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg, insieme a Brian Goldner e Stephen Davis di Hasbro. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Christina Hudson: lo studio ha avuto l’idea di creare un nuovo film che facesse parte del mondo di “Transformers” ma che non necessariamente doveva essere collocato sulla stessa linea temporale del franchise.

Non conosciamo ancora i dettagli sulla trama del nuovo spin-off ma di certo rivedremo Bumblebee in “Transformers: L’ultimo cavaliere” di Michael Bay. Attendiamo di scoprire ulteriori indizi che possano svelare di più sul contenuto del nuovo film popolato dagli automi più popolari del grande schermo. Sicuramente, però, il fatto che quest’ultimo si focalizzi sul tenero Bumblebee potrebbe portare a un grande seguito da parte del pubblico e dei fan della saga fantascientifica.

Ludovica Attenni

03/03/2017