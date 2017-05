Ecco il trailer di “Young Sheldon”, spin-off di “The Big Bang Theory”

Le novità sulla sitcom americana “The Big Bang Theory”, dedicata a gioie e dolori dell’essere nerd, non smettono di far gioire i fan che, sta volta, dovranno fare i conti con un piccolo Sheldon nello spin-off “Young Sheldon”.

Young Sheldon, lo spin-off dedicato all’infanzia del dottor Cooper

Se pensavate di saperne abbastanza sul gruppo di amici più nerd del piccolo schermo, sarete costretti a ricredervi perché la CBS sta per lanciare un nuovo divertentissimo spin-off che non potrete assolutamente perdervi.

Vi siete mai chiesti che cosa significa essere un super genio fin dalla prima infanzia? Lo sa bene, invece, il dottor Sheldon Cooper, costretto a ricoprire il ruolo del ‘bambino prodigio’ da appena venuto al mondo. Per questo la CBS, ha diffuso sul web le prime immagini di un piccolo Sheldon di nove anni, in camicia e papillon che sarà protagonista di un inedita serie dedicata proprio all’eccentrico personaggio.

Lo show, che s’intitolerà “Young Sheldon”, sarà un prequel del longevo “The Big Bang Theory” in onda dal 2007 e con ben dieci stagioni all’attivo.

Dalle prime dichiarazioni del network, la trama sarà incentrata su di un giovanissimo Sheldon, prima che diventi il famoso dottor Cooper. Il piccolo genio, interpretato dal talentuoso Iain Armitage, ha nove anni e per lui non è facile crescere in Texas. Avere un quoziente intellettivo fuori dall’ordinario e riuscire a compiere avanzatissimi calcoli matematici e scientifici , doti che fanno di lui un bambino straordinario, non sono invece d’aiuto per crescere ed integrarsi, in una comunità in cui chiesa e football sono la base delle relazioni sociali. Mentre il vulnerabile, super intelligente e, in qualche modo innocente, Sheldon, cerca di affrontare i problemi di ordinaria quotidianità in un mondo in cui si sente estraneo, la sua famiglia assolutamente normale, immagina come potersi relazionare con lui.

Young Sheldon, anche Jim Parsons nel cast

Nella serie, creata da Chuck Lorre e Steven Molaro e diretta per il primo episodio da Jon Favreau – noto per la regia della trilogia di “Iron Man” – dirigerà il primo episodio. Nel cast, oltre all’attore Iain Armitag, già noto al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato Ziggy Chapman nella nota serie “Big Little Lies”, saranno presenti anche Jim Parsons – interprete del noto personaggio in The Big Bang Theory – come voce narrante dello show, Zoe Perry, interprete di Mary, la mamma di Sheldon, Lance Barber (George Sr.), Raegan Revord (Missy), Montana Jordan (Georgie Jr.).

Guarda il trailer di “Young Sheldon”

Ilaria Romito

18/05/2017