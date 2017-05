Ecco il trailer di “Okja”, il film di Netflix in concorso a Cannes 2017

Netflix ha pubblicato il trailer di “Okja”, emozionante film d’avventura in concorso al Festival di Cannes 2017. Fin dalle prime immagini, il lungometraggio diretto da Bong Joon-ho si preannuncia emozionante e fiabesco.

“Okja”: Storia di un’amicizia

La storia di un’amicizia tra una bambina e uno strano animale. Questo è il plot di “Okja“, una produzione originale Netflix e in corsa per la Palma d’Oro.

Nel trailer vediamo per la prima volta la gigante creatura, l’oggetto del desiderio di Lucy Mirando, la perfida proprietaria di una multinazionale americana che ha grandi progetti per il caro amico di Mija. Quest’ultima partirà per un pericoloso viaggio di salvataggio durante il quale rischierà la propria vita, come dimostrano le immagini dell’adrenalinico trailer.

Possiamo inoltre vedere la presenza di altri curiosi personaggi: Dr Johnny (Jake Gyllenhaal), un zoologo che realizza spettacoli con gli animali; Lucy Mirando (Tilda Swinton) determinata a catturare la creatura e Jay (Paul Dano) che aiuterà Mija nell’impresa.

Azione, dramma e anche un pizzico di umorismo, “Okja” ha tutte le carte in regole per emozionare il pubblico e per conquistare il favore della critica.

“Okja”: Alla conquista del Festival di Cannes 2017

“Okja” sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2017 oggi 19 Maggio. Grande attesa sulla croisette per i suoi protagonisti: Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Paul Dano e Lily Collins.

Il film però sbarca al festival non senza critiche. Dopo un lungo braccio di ferro con Netflix, il festival ha deciso di bandire, dal prossimo anno, tutti i film provenienti dalla piattaforma di streaming che non avranno distribuzione francese in sala; una decisa presa di posizione visto il rifiuto da parte di Netflix di far uscire i suoi film in sala. Un astio ben visibile fin dall’inaugurazione del festival, date le parole di Pedro Amodovar, presidente della giuria:

“Personalmente non credo che la Palma d’Oro debba essere assegnata a un film che non verrà visto sul grande schermo. Tutto ciò non significa che io non sia aperto o non celebri le nuove tecnologie e opportunità, ma finché sarò vivo lotterò per la capacità di ipnosi del grande schermo.”

Il film uscirà sulla piattaforma di streaming il 28 Giugno 2017.

Guarda il trailer di “Okja”:

Silvia D’Ambrosio

19/05/2017