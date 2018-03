Regia: John Lasseter, Josh Cooley

Cast: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: n/d

Andy è ormai divenuto grande ed è andato al college. Woody, Buzz e tutti gli altri giocattoli dovranno perciò cambiare casa.

Toy Story 4: l'attesissimo ritorno dei giocattoli animati Pixar

"Toy Story 4" è il quarto capitolo della serie Toy Story, ideata da John Lasseter ormai più di vent'anni fa. La saga della Pixar rappresenta uno dei maggiori successi dei film d'animazione. "Toy Story - Il mondo dei giocattoli" è stato infatti il primo film d'animazione ad essere sviluppato in computer grafica. Proprio per questa ragione, Lasseter ricevette il premio Oscar Speciale "Per il primo lungometraggio interamente realizzato al computer". Inoltre, la pellicola ha incassato ben 361 958 736 dollari in tutto il mondo.

Il successo della saga dei giocattoli animati è continuato anche nei due capitoli successivi. "Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa" ha ottenuto 485 015 179 dollari al botteghino mondiale. "Toy Story 3 - La grande fuga" ha ottenuto un successo incredibile, raggiungendo un incasso totale di 1 063 171 911 dollari.

La sceneggiatura di "Toy Story 4" è stata affidata a Will McCormack, Rashida Jones, Andrew Stanton ("A Bug's Life - Megaminimondo", "Alla ricerca di Nemo", "WALL-E", "Alla ricerca di Dory"), Pete Docter ("Monsters & Co.", "Up", "Inside Out") e Lee Unrich ("Coco"), con la collaborazione dello stesso Lasseter.

Inoltre, in merito al quarto capitolo della serie, il regista ha pubblicamente affermato: "Ora, sia dal punto di vista tecnico che artistico, posso dire che non c'è nulla che non si possa fare. E ogni giorno si inventa qualcosa di nuovo. Ma al di là dell'aspetto tecnico, posso dire che nella sostanza non è cambiato nulla per quel che riguarda il nostro rapporto con le storie e i personaggi."

"Toy Story 4" è distribuito da Walt Disney.