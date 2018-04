Annette Bening si aggiunge insieme ad Adam Driver e Jon Hamm nel film “Torture Report”, ambientato nel periodo successivo all’11 Settembre.

Annette Bening attrice di punta di “Torture Report”

Annette Bening, Adam Driver, Jon Hamm e Jennifer Morrison sono in trattative per recitare nel film drammatico sulla CIA “The Torture Report”.

Scott Z. Burns si occuperà della sceneggiatura e della produzione. Vice Studios sta producendo e finanziando il progetto, che si concentra sul programma di interrogatori estremi della CIA sui detenuti in seguito agli attacchi dell’11 settembre alle Torri Gemelle. Insieme a Burns, i produttori sono Danny Gabai, Eddy Moretti, Jennifer Fox, Michael Sugar, Steven Soderbergh e Kerry Orent.

La UTA sta cercando di accaparrarsi i diritti del Nord America per il film. Burns ha scritto sceneggiature per “The Bourne Ultimatum”, “The Informant!”, “Contagion” e “Side Effects”, è stato inoltre produttore di “An Inconvenient Truth,” che ha trionfato agli Oscar come Migliore film documentario nel 2006.

Annette Bening: gli ultimi lavori

Annette Bening ha recitato in “Film Stars Do not Die in Liverpool” e “The Seagull”, che sarà presentato in anteprima al prossimo Tribeca Film Festival, inoltre con la sua interpretazione in “American Beauty” ha avuto molti consensi, ottenendo un BAFTA come Migliore Attrice Protagonista e ha ricevuto una nomination agli Academy Awards.

Adam Driver ha interpretato Kylo Ren in “Star Wars: Gli ultimi Jedi” e sta lavorando in “Black Klansman” di Spike Lee.

Jon Hamm, conosciuto per la serie TV “Mad Men”, grazie alla quale ha vinto un Golden Globe nella categoria Migliore Attore in una serie drammatica, e ha preso parte a film come “Ultimatum alla Terra” e “The Town“, sarà nella commedia di New Lines “Tag” e in “Bad Times at the El Royale” della Fox.

Jennifer Morrison è conosciuta soprattutto per ruoli televisivi come quello della dottoressa Addison Cameron nel Medical Drama “Dr. House – Medical Division” e quello di Emma Swan nella serie Fantasy “Once Upon a Time”.

La notizia è stata riportata da Deadline.

Mariateresa Vurro

5/04/2018