Tonno Spiaggiato: conferenza stampa con Frank Matano

Oggi, 26 aprile 2018, si è tenuta la conferenza stampa con il cast di “Tonno Spiaggiato” in occasione dell’anteprima del film. Per l’occasione erano presenti gli attori: Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni e Francesco Arienzo e il regista Matteo Martinez.

Tonno Spiaggiato: una commedia del tutto nuova

“Tonno Spiaggiato” è la nuova commedia diretta da Matteo Martinez con il famoso comico Frank Matano diventato famoso per i suoi esilaranti video su YouTube. La pellicola è incentrata sul personaggio di Francesco che tenta in tutti i modi di riconquistare la sua ragazza (dalla quale è stato lasciato). In questa sua impresa, il protagonista è affiancato da esilaranti compagni come zia Nanna e Niccolò.

Tonno Spiaggiato: la nascita del progetto

La prima questione sollevata è proprio sulla nascita del titolo “Tonno Spiaggiato”. Il regista e Frank Matano ci fanno sapere che il titolo deriva da un vecchio video di Frank pubblicato sul web molto tempo fa. Non è un titolo pieno di significato ma sicuramente rimane in testa.

Il web ha sicuramente aiutato alla realizzazione del film in quanto è servito ad avere feedback diretti con il pubblico e comprendere il tipo di comicità apprezzata. “Ci siamo tarati” dice il regista. Matano aggiunge: “Il web, i commenti, il contatto diretto ti aiuta ad essere meno autoreferenziale in quello che fai. Non facciamo cose per far ridere solo noi che è la cosa peggiore”.

Tonno Spiaggiato: i personaggi e la lettura del copione

Alla domanda: “Qual è stata la vostra reazione alla lettura del copione?”, la risposta più divertente è stata quella dell’attrice Lucia Guzzardi. La caratterista si era presentata ai casting per il ruolo della rumena ma come ha iniziato a recitare qualche battuta si è rivelata perfetta per il ruolo da co-protagonista di zia Nanna. Lei però amava follemente il ruolo della rumena. Per di più durante le riprese la’attrice 91enne ha avuto la febbre altissima. “Potevo dare molto di più e non l’ho dato” aggiunge.

“Io non ho fatto nulla, avevo Frank e Matteo di lato che mi suggerivano le battute e mi incitavano, hanno fatto tutto loro“.

Marika Contestabile ci rivela invece che ha dovuto fare un grande lavoro per riuscire ad interpretare al meglio il personaggio di Francesca. Ha dovuto scindere Marika da Francesca che molto spesso si scontravano.

Tonno Spiaggiato: la sfida della nuova comicità

Nel film non assistiamo a delle battute prive di significato. Vengono trattati moltissimi temi attuali come l’obesità, l’omosessualità e la vecchiaia. Sia il regista che Frank Matano durante la fase di scrittura hanno messo a punto un progetto fondato sulla visibilità. Tutto quello che vediamo sullo schermo è estremamente visivo. “Nella scrittura del film abbiamo dovuto fare mole volte all-in. Abbiamo rischiato ogni volta fidandoci molto del nostro istinto sul ridere“.

Matteo Farinaccia

26/04/18