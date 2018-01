Regia: Matteo Martinez

Cast: Frank Matano

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 25 aprile 2018

Francesco è un ragazzo non tanto sveglio che ha il grande sogno di fare comicità, provando talvolta a organizzare degli spettacoli di cabaret che riscuotono sempre poco successo. Fortunatamente però a stargli vicino è la sua fidanzata Francesca, con cui intrattiene una felice relazione. Un giorno, tuttavia, provando a far ridere il pubblico durante uno spettacolo, la ferisce profondamente prendendola in giro di fronte a tutti, e lei col cuore spezzato decide di lasciarlo. I suoi numerosi tentativi di riconquistarla falliscono miseramente, finchè, al funerale della nonna di lei, Francesco elabora un folle piano che lo spingerà a fingere di essere altre persone e ad attentare pericolosamente alla vita di molti.

Tonno spiaggiato: il ritorno di Frank Matano al cinema

"Tonno spiaggiato" è un film con protagonista il comico Frank Matano, diretto da Matteo Martinez.

Frank Matano è un attore e comico napoletano divenuto famoso grazie alle sue produzioni e i suoi video comici sul web, caricati a partire dal 2008. In breve tempo la sua comicità ha spopolato e il passo verso la televisione è stato breve: prima, a partire dal 2015, come inviato de "Le Iene", poi come presentatore e giudice del talento show "Italia's Got Talent", a fianco di Claudio Bisio.

"Tonno spiaggiato" rappresenta il suo quarto film per il cinema dopo "Fuga di cervelli" e "Tutto molto bello", diretti dal comico Paolo Ruffini, e "Ma che bella sorpresa" in cui recita insieme al collega Claudio Bisio.

Il film è stato annunciato al Napoli Comicon del 2016.

Il regista Matteo Martinez è stato regista e co-autore di molte delle sue produzioni televisive, e ha anche curato la sceneggiatura del film, scritta a quattro mani con lo stesso Matano.