Toni Collette si unisce al cast della nuova miniserie prodotta Netflix dal titolo “Unbelievable” tratta da una storia vera.

Toni Collette vestirà i panni di un’investigatrice

La nuova serie drammatica di Netflix si basa sull’episodio della trasmissione radiofonica “This American Life” intitolato “Anatomy of Doubt” e sull’articolo Premio Pulitzer nel 2016 di Marshall Project and ProPublic “Unbelievable Story of Rape”.

“Unbelievable” è una nuova serie televisiva prodotta da Netflix racconta di fatti realmente accaduti.

La storia parla di Marie, un’adolescente accusata di aver mentito sul fatto di essere stata vittima di violenze sessuali e delle due investigatrici che per giungere alla verità, dovettero affrontare un percorso pieno di insidie e menzogne.

Sarà la bellissima attrice Toni Collette, ad interpretare il ruolo di una delle due investigatrici, protagoniste del racconto, insieme a Merritt Wever nei panni della seconda.

Per Netflix non è la prima serie televisiva che tratta di argomenti sociali così delicati, come lo stupro. Basti pensare “13 Reasons Why”, lo show di successo, che racconta la drammatica storia dell’adolescente Hannah Baker, vittima di bullismo presso il suo liceo. Anche, questa serie ha come tema principale la violenza, infatti la trama ruota attorno al tragico suicido della giovane studentessa, dopo che un suo compagno di scuola ha abusato sessualmente di lei. La storia, nel caso di “Tredici”, è ispirata al romanzo di Jay Asher e mentre la serie “Unbelievable” si basa proprio su una storia vera, come già spiegato prima.

Si tratta di una serie tv completamente originale composta da otto episodi, scritta da Susannah Grant (Erin Brockovich) che ne sarà showrunner. Tra le case di produzione, Netflix collabora anche con CBS TV Studios, la produttrice Sarah Timberman, Carl Beverly Masters of Sex, Elementary e Katie Couric, giornalista e conduttrice americana.

Toni Collette una artista poliedrica

Toni Collette attrice e cantante australiana, debutta sul grande schermo nel 1991, nel film “Spotwoods” al fianco di Anthony Hopkins, per il quale ottiene una nomination all’ “Australian Film Industry” come miglior attrice non protagonista.

Successivamente la Collette recita al fianco di grandi artisti come Gwyneth Paltrow in “Velvet Goldmine”, e nel film cult “The Sixth Sense – Il sesto senso” che le vale la candidatura agli Oscar come miglio attrice non protagonista.

Successivamente lavora in “The Hours di Stephen Daldry”, in “About a Boy – Un ragazzo” al fianco di Hugh Grant, partecipa al cast di “In Her Shoes – Se fossi lei” con protagonista Cameron Diaz e in “Una voce nella notte” con Robin Williams.

Dal 2009 al 2011 è protagonista delle serie televisiva “United States of Tara”, per questo ruolo la Collette si è aggiudicata l’Emmy Award nel 2009 come miglior attrice.

Chiara Broglietti

26/06/2018