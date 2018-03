“Tommyknockers” è il nuovo film dal romanzo di King

Il regista di “Conjuring” e il produttore di “It” si uniscono al produttore veterano Larry Sanitsky per realizzare l’adattamento di uno dei libri più venduti di King, “Tommyknockers”.

“Tommyknockers” : un’altro film tratto dai libri di King

Il libro “Tommyknockers – Le creature del buio” potrebbe essere il prossimo romanzo di Stephen King ad avere un adattamento cinematografico.

James Wan, regista e produttore dei film horror “Conjuring 2”, e Roy Lee, uno dei produttori dietro l’adattamento del famosissimo romanzo di King, “It”, stanno affrontando l’adattamento del popolare romanzo di fantascienza / horror del 1987.

Wan e Lee stanno collaborando con Larry Sanitsky, il produttore veterano che ha realizzato l’adattamento per miniserie televisiva del 1993 di “Tommyknockers – Le creature del buio”.

“È un racconto allegorico di dipendenza (Stephen stava lottando con se stesso in quel momento), la minaccia del nucleare, il pericolo dell’isteria di massa e l’assurdità dell’evoluzione tecnica. Tutti temi molto rilevanti oggi, come il giorno in cui è stato scritto il romanzo. È anche una storia sull’eterno potere dell’amore e sulla grazia della redenzione “, ha scritto Sanitsky, che detiene i diritti di produzione, in una dichiarazione che ha emesso indirizzandola ai potenziali acquirenti e riportata da The Hollywood Reporter.

Il progetto dovrebbe suscitare vivo interesse grazie a diversi fattori. Il “Tommyknockers – Le creature del buio” è il secondo libro dei numerosissimi bestseller di King, che con la sua prima copertina rigida ha superato i classici come “It”, “The Shining” e “Carrie”. E il pubblico è già affamato di altre produzioni grazie al successo dell’adattamento di “It”, realizzato da New Line e che si è rivelato un successo a sorpresa quando ha incassato 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

La storia del nuovo film si concentra su una città del Maine che cade sotto l’influenza di un gas pericoloso proveniente da una nave spaziale portata alla luce. Il gas inizia a trasformare le persone, dando loro capacità potenziate, ma anche rendendole violente e soggette a una mentalità aliena. Un uomo, grazie a una piastra d’acciaio nella sua testa, è immune agli effetti e cerca di fermare i cittadini.

La miniserie della ABC del 1993, interpretata da Jimmy Smits e Marg Helgenberger, è stata un grande successo di pubblico. Nel 2013, la NBC annunciò che avrebbe fatto un altro adattamento, ma quei piani non arrivarono mai a compimento.

Marina Kozak

30/03/2018