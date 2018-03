Tomb Raider - Recensione: quando (tutte) le idee scarseggiano

C'era la necessità di un nuovo film ispirato a Tomb Raider? Decisamente no, ma la Warner Bros non si è fermata a porsi questo quesito ed il film è stato realizzato, con un bel budget di 94 milioni di dollari. Tornano così sul grande schermo l'amata Lara Croft e le sue avventure da archeologa guerriera, sulle tracce del padre scomparso 7 anni prima.

Alicia Vikander, seppur una bravissima attrice, non può sfortunatamente dimostrare dieci anni di meno della sua età come la sceneggiatura vorrebbe, e ci si trova così fin dall'inizio a guardare una trentenne trattata come una ventenne ribelle che cerca di sopravvivere con vari lavoretti, rifiutando l'enorme eredità del padre perchè non riesce ad accettare la sua presunta morte.

L'incipit è quello di ogni film a sfondo archeologico che si rispetti: il ritrovamento di alcune carte che conducono al reperto sulle cui tracce Mr. Croft si è perso, un compagno di viaggio acquisito in modo sbrigativo e fortunoso, ed ecco che l'avventura ha inizio.

Se di avventura si può parlare: la trama del film infatti si snoda lungo eventi talmente prevedibili, scontati e già visti, da risultare assolutamente inutile, così come tutti i personaggi, con l'eccezione della protagonista. Gli effetti visivi sono pochi e poco curati, e i dialoghi superflui e inconcludenti; più di una volta vengono accennate cose che non trovano poi un seguito successivamente nella trama, e il finale stesso del film, che vorrebbe lasciare la situazione in sospeso, protesa verso avventure future, sembra troncato in maniera sbrigativa e priva di pathos.

In generale manca tutto ciò che normalmente serve a conquistare il cuore dello spettatore e a fargli provare emozioni; anche quando le vite dei personaggi sono in pericolo si rimane del tutto indifferenti al loro destino.

Tomb Raider: quando un'interpretazione vale più di mille parole

A reggere il film sulle proprie spalle elevandolo da ciofeca quale altrimenti sarebbe stato è Alicia Vikander, che offre come sempre un'interpretazione di altissimo livello - unica cosa a dare una parvenza di credibilità a tutta la storia.

Nonostante dopo cadute rovinose e urti di vario genere sul suo corpo compaiano a malapena due graffi, la Vikander riesce a far percepire il dolore con le semplici espressioni del viso e del corpo, staccando nettamente la recitazione plasticosa e caricaturale di tutti gli altri personaggi.

"Tomb Raider"si lascia guardare, prevedibile e poco coinvolgente, senza superare mai però il limite dell'accettabile, ed è quindi un film d'azione per chi vuole staccare il cervello un paio d'ore e lasciarsi affascinare dalla bravura della protagonista.

C'era la necessità di questo film? Assolutamente no. Vale la pena andarlo a vedere? A vostro rischio e pericolo (di noia).

Valeria Brunori