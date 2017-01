Tom Hardy come James Bond? Solo con Christopher Nolan

Tom Hardy ha rivelato che Christopher Nolan sarebbe un valido regista per “Bond 25”, il nuovo film sull’agente 007, che potrebbe avere il volto proprio del protagonista di “Mad Max: Fury Road”.

Tom Hardy: “Chris Nolan, lui sì che sarebbe un regista fantastico per un film di Bond!”

Nonostante i rumors che volevano Daniel Craig di nuovo nei panni dell’agente segreto più eroico e sexy del cinema, sembra che il volto più accreditato per il protagonista di “Bond 25” sia invece l’attore Tom Hardy, che tra i vari papabili pare quello più accreditato. Hardy ovviamente non ha fatto alcun commento sul prossimo film su 007, a parte una richiesta che poi tanto bizzarra non è: vorrebbe alla regia del film Christopher Nolan. I due hanno già collaborato insieme in “Inception”, “Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno” e “Dunkirk”, il film bellico in uscita in Italia il prossimo 31 Agosto, e, a quanto pare, si sono trovati molto bene.

La dichiarazione della volontà di Hardy è stata rilasciata dall’attore a “The Daily Beast”, unica cosa su cui si è esposto riguardo “Bond 25”, eccovi la traduzione delle sue parole:

“Sapete, c’è un detto nella fratellanza della recitazione, e tra i miei colleghi attori, che dice che se ne parli sei automaticamente fuori dalla corsa. Quindi non posso proprio commentare su questo argomento! Se ne parlo, poi non c’è più. Ma Chris Nolan, lui sì che sarebbe un regista fantastico per un film di Bond. Perché Daniel [Craig] è così bravo, e ciò che [Sam] Mendes e Barbara [Broccoli] hanno fatto è così impressionante, che sarebbe stato davvero difficile fare una re-immaginazione. Mi chiedo cosa diventerebbe il prossimo allestimento di questo franchise, e credo che quando citi uno come Christopher Nolan, che è una figura davvero potente da introdurre in quel mondo, e sarebbe in grado di creare qualcosa di nuovo e profondo… ancora.”

Tom Hardy: Sostituirà Craig come James Bond?

Non si sa ancora la risposta di Nolan, anche se è nota la sua passione per la saga di James Bond, e si dice che già nel 2013 abbia discusso con i produttori per un’eventuale collaborazione. Tom Hardy non sembra dire di no ad indossare lo smoking della spia, soprattutto se ci sarà Nolan alla regia, ma, come dice lui stesso, meglio non rivelarlo, altrimenti non si avvera e svanisce, esattamente come un sogno. Riguardo Daniel Craig, l’attore aveva già ammesso un anno fa che non avrebbe voluto girare un nuovo film su James Bond, in quanto il ruolo richiede un grande sforzo fisico, quindi Craig è ormai un agente in pensione!

Erika Micheli

17/01/2017