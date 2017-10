Titans: Ryan Potter sarà ‘Beast Boy’ nella serie

“Titans”, la serie tv dedicata ai giovani supereroi uniti contro le forze del male, ha assoldato un nuovo combattente: Ryan Potter, infatti, interpreterà il personaggio di Beast Boy.

Titans: Ryan Potter diventa un supereroe

Il mondo ha bisogno di nuovi coraggiosi supereroi e non c’è tempo di perdersi in chiacchiere. Le forze del male sono in agguato e presto metteranno a repentaglio la sicurezza del nostro mondo; per questo da ogni angolo dell’universo, giovanissimi guerrieri dai poteri straordinari rispondono alla chiamata per diventare i “Titans”, protagonisti della prossima serie tv live action in arrivo nel 2018 sul piccolo schermo.

Noto al grande pubblico soprattutto per aver prestato la sua voce ad Hiro Hamada in “Big Hero 6” nella versione originale e e per aver interpretato Mike Fukanaga nella serie “Super Ninja”; il ventiduenne attore e doppiatore statunitense Ryan Potter entra nel cast di “Titans” in qualità di Beast Boy.

Membro della grande famiglia dell’Universo DC Comics e nato dalla penna di Arnold Drake e Bob Brown per fare il suo esordio tra le pagine di “The Doom Patrol n. 99” (novembre 1965); Beast Boy – alter ego del giovane Garfield Logan, era il figlio i due talentuosi ricercatori, impegnati in degli importanti studi in Africa. Durane la loro permanenza nel continente, Garfield, ancora bambino, contrae un virus devastante e incurabile che presto lo porterà alla morte; ma i suoi genitori decidono di optare per un gesto estremo nel tentativo di salvarlo, e mutano il suo DNA inserendo in lui un mix di patrimonio genetico proveniente da diversi animali, capaci di resistere alla terribile malattia.

Il ragazzo scampa alla morte, ma la sua vita da allora in poi cambierà per sempre. Garfield cambia il suo nome in Beast Boy e la sua pelle diventa verde, inoltre il suo istinto bestiale è sempre più evidente e acquista il potere di tramutarsi in animale, anche se per brevi periodi di tempo.

Titans: un cast dai poteri sorprendenti

Assieme a Ryan Potter nelle vesti di Beast Boy; Brenton Thwaites interpreta Dick Grayson (il primo Robin/Nightwing),che diventa leader e guida del gruppo dei giovanissimi senza paura. Tra i protagonisti non mancano Starfire, principessa del regno extraterrestre di Tamaran (Anna Diop) e Raven la ragazza con un potere oscuro (Teagan Croft). Durante le loro avventure, incontreranno anche i vigilanti Hawk (Alan Ritchson) e Dove (Minka Kelly), il falco e la colomba.

Ilaria Romito

19/10/2017